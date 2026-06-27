Moreruela de Tábara "recupera" el altar mayor de su iglesia, que desde hace décadas luce en la Catedral de Astorga

Hace aproximadamente medio siglo que la iglesia de Moreruela de Tábara quedaba desnuda del soberbio altar mayor. Hoy el pueblo intenta reparar aquel agravio con una réplica realizada por Pedro del Río, un vecino del pueblo.

En la memoria colectiva de Moreruela de Tábara no se recuerda una fecha exacta ni resulta fácil encontrar rastro documental del infortunio que marcó la salida del altar mayor de la iglesia de San Miguel Arcángel hacia Astorga.

Se apunta hacia mediados de los años setenta del siglo pasado, cuando el Obispado asturicense, del que depende eclesiásticamente el pueblo de Moreruela, llevó a cabo un proceso de centralización de piezas artísticas de las iglesias rurales hacia la sede central. En Astorga recalaron imágenes, retablos y piezas de orfebrería con el argumento de proteger el patrimonio sacro del expolio y el deterioro derivado del progresivo abandono de los pueblos.

Retablo mayor en la nave central de la iglesia de Moreruela con el altar realizado por Pedro del Río / M. P.

Fue así como el altar mayor, una de las piezas icónicas del templo románico de Moreruela de Tábara, ha terminado ocupando un lugar preeminente en la catedral de Astorga, en el centro de la capilla mayor, junto al majestuoso retablo renacentista de Gaspar Becerra. Hasta allí se desplazó Pedro del Río para embarcarse en el ambicioso y deseado proyecto de tallar una réplica de la pieza original de su pueblo y acabar con la dolorosa orfandad de los feligreses.

Jubilado de banca siendo aún "joven", Pedro del Río heredó de su hermano las herramientas de carpintería que apenas pudo usar por su fallecimiento. Y fue así como probó a trastear con las gubias. "Tenía mucho tiempo libre y empecé tallando cosillas, luego hice un curso y me fui aficionando". Las manos de Pedro del Río tallaron la mesa para celebrar la Sacramental y dada la buena acogida de los trabajos, al aprendiz se le metió en la cabeza la idea de replicar el añorado altar mayor del templo del siglo XII-XIII.

Altar original de la iglesia de Moreruela de Tábara en la catedral de Astorga, a los pies del retablo mayor / Catedral de Astorga/Página web

Los vecinos de Moreruela de Tábara no han olvidado el impuesto traslado de una de las piezas más valoradas de la parroquia. Por eso, cuando a Pedro del Río le propusieron hacer la réplica del altar mayor que hoy ocupa un lugar destacado en la Catedral de Astorga, no se lo pensó y se puso manos a la obra –"lo estaba deseando"– para construir una obra lo más similar posible a la joya que los vecinos de Moreruela hoy solo pueden contemplar "en el mejor sitio" de la seo asturicense, donde "luce mucho y se ve que es muy bonito" presume Pedro del Río.

El resultado de su trabajo es un altar de madera de haya vaporizada, cubierto con pan de oro y con las mismas dimensiones que el original (2,62 metros de largo por 0,97 de alto). "Estuve buscando madera de abedul, porque es más dócil, pero no encontré las medidas" precisa el artesano, que se ayudó también de Internet para lograr un aspecto lo más semejante posible a la obra de arte original.

Detalle de la réplica del altar mayor en la iglesia de Moreruela de Tábara / M. P.

También ha respetado los espejos, aunque en lo relativo a las figuras se ha permitido alguna licencia. "El original tiene ángeles y figuras que no son simétricas, y eso a mi me dio más libertad para hacerlo a mi manera" desvela sobre la obra en la que ha trabajado durante cinco meses, desde noviembre a mayo.

Pero el conjunto "ha gustado, o al menos eso me dicen" explica Pedro del Río. Sobre todo se ha valorado la voluntad de este carpintero aficionado que espera ver, más pronto que tarde, el altar mayor con todas las bendiciones y, esta vez sí, para la posteridad.

Pedro del Río no aspira a sustituir a la magnífica obra hoy en la seo de Astorga, pero sí al menos serenar la frustración del pueblo expresada en algún momento a través de una recogida de firmas para recuperar el patrimonio "expoliado" a sus legítimos propietarios, los ciudadanos de Moreruela de Tábara.