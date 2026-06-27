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Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?

El hombre se encontraba en Fresno de la Ribera y fue un pastor el que puso en preaviso a la Guardia Civil sobre su paradero

El desaparecido, tras ser localizado por la Guardia Civil.

El desaparecido, tras ser localizado por la Guardia Civil. / Guardia Civil de Zamora

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T. S.

El hombre de 43 años desaparecido este viernes en Coreses ha sido localizado en buen estado durante esta mañana. La patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Toro lo ha encontrado en una caseta abandonada en un pinar de Fresno de la Ribera después de que un pastor de la zona comunicara la posibilidad de que se encontrara en ese paraje, a más de 6 kilómetros de distancia de Coreses.

El hombre no requiere atención sanitaria ya que se encuentra en perfecto estado después de permanecer algo menos de 24 horas desaparecido.

Agentes de la Guardia Civil tras localizar al hombre.

Agentes de la Guardia Civil tras localizar al hombre. / Guardia Civil de Zamora

El operativo de búsqueda culmina así en final feliz después de activar un dispositivo en la zona para encontrar al vecino de Coreses, identificado como Rui Felipe, una persona vulnerable que en el momento de su desaparición no llevaba teléfono móvil.

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En el operativo han participado varias patrullas de Seguridad Ciudadana así como el Grupo Cinológico y la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León. De igual modo fueron prealertados la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), el Equipo PEGASO y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, por si fuera necesaria su intervención en el operativo. Al frente del dispositivo, como responsable de la coordinación, estaba la sargento comandante del Puesto de Fermoselle.

El desaparecido, en perfecto estado tras su localización.

El desaparecido, en perfecto estado tras su localización. / Guardia Civil de Zamora

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