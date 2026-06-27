Isabel Álvarez, guardia civil del equipo VioGén Zamora: "Una víctima de violencia en el medio rural tarda la friolera de 8 años en denunciar"

Isabel Álvarez Pérez, guardia civil con 35 años de trayectoria, forma parte del Equipo de Violencia de Género en la Comandancia de Zamora desde su creación en el año 2021. Experta en violencia de género y experta universitaria en violencia sobre la mujer, desvela la todavía difícil lucha contra esta lacra social en el medio rural.

¿Cómo se estructuran los Equipos de Violencia de Género (VioGén) en la provincia de Zamora?

Somos tres equipos. En la primera compañía de Zamora, estamos tres componentes; la segunda que es la de Sanabria cuenta con dos efectivos, al igual que la tercera compañía en Benavente. En total, siete agentes.

Tradicionalmente se ha hablado de la brecha asociada a la violencia de género entre las ciudades y los pequeños núcleos rurales.

Realmente podemos establecer muchas diferencias en todos los ámbitos. Hablar de violencia de género en el medio rural es hablar de una lucha silenciosa, muchas veces invisible. Es una realidad que, como guardia civil, veo con demasiada frecuencia. En los pueblos y zonas rurales, las víctimas se enfrentan a obstáculos añadidos que complican su salida del ciclo de la violencia. Si me preguntas, desde mi experiencia en estos años, considero que las más importantes son las barreras geográficas, la presión social y la dependencia económica.

¿La víctima va ganando en concienciación?

La mayoría de las denuncias interpuestas provienen de la propia afectada, pero piensa que una víctima en el medio rural tarda la friolera de 8 años en dar el paso desde que ella empieza a sospechar que sufre violencia de género. Eso si nos atenemos al perfil de mujer adulta. Si hacemos un balance, parece que la punta del iceberg de esta problemática comienza a asomar, pero queda mucho trabajo por hacer. Al final lo que vemos son delitos en los que hay violencia física, pero la violencia psicológica todavía es muy invisible porque las víctimas tardan en identificarlo por la dependencia emocional que tienen del agresor.

No solo emocional... ¿Qué hándicaps presenta el medio rural que frenen a las víctimas a dar el paso?

El agresor puede ser alguien conocido, incluso respetado, y muchas mujeres temen no ser creídas, señaladas, o peor aún, quedarse solas frente a todo el pueblo y su propio agresor. La presión social en un pueblo es brutal porque el qué dirán sigue pesando mucho. A esto se suma la desinformación: en muchas ocasiones no conocen los recursos especializados a su disposición como el número de atención a la mujer 016. A pesar de que tengan un teléfono, como no conocen ese número que no deja rastro, no lo utilizan ante el miedo al papel fiscalizador del propio agresor. Asimismo temen contar la historia a cualquier vecino porque en los pueblos todos nos conocemos, incluso muchos son familiares, por lo que tienen miedo a que no se guarde esa confidencialidad.

¿Y a nivel geográfico y económico?

Los pueblos imponen una distancia física de los principales servicios y suelen vivir lejos de juzgados, de centros de salud... a veces no disponen siquiera de coche para poder trasladarse sin depender directamente del agresor. Paralelamente, muchas mujeres no disponen de trabajo ni, por lo tanto, de ingresos propios. Entonces, bajo una perspectiva errónea piensan que pueden perderlo todo: la casa, la estabilidad e incluso los hijos.

¿Cómo se hace frente a estos obstáculos desde el equipo VioGén?

Si una víctima desea presentar una denuncia y no puede personarse en la Comandancia o en cualquier de los puestos (cuarteles) repartidos por la provincia, nosotros nos trasladamos, siempre guardando esa confidencialidad si ella lo desea. Si no colabora, es decir, si tenemos información de que esa víctima está recibiendo malos tratos, también intervenimos – es lo que llamamos Protocolo Cero– porque la violencia de género es un delito que se persigue de oficio.

Hay que darles todo el timpo del mundo. Se trata de escuharlas, de darle su espacio y de empatizar porque es un proceso muy largo

¿Cómo se desarrollan estos casos en los que la mujer inicialmente no colabora?

A la víctima nunca la dejamos sola. Nosotros nos entrevistamos con ella y seguimos hablando hasta que le transmitimos la confianza necesaria y acaba abriéndose. En ese momento es cuando ella misma decide colaborar y denunciar, pero para eso necesita ese proceso en el que le transmitamos esa información le confirmamos todos los recursos a su disposición, porque hay recursos para ayudarlas.

La paciencia es la clave.

Hay que darles todo el tiempo del mundo. No hablamos de un delito contra el patrimonio, que llegas, formalizas una denuncia por un robo y te vas. Aquí se trata de escucharlas, de darles su espacio y hay que empatizar, súper importante porque es un proceso muy largo. Judicialmente se dilata en el tiempo y psicológicamente supone un desgaste muy importante hasta que vuelven a coger las riendas de su vida, que lo hacen, pero necesitan un tiempo.

Una información de la que sí dispondrá la franja más joven...

Desde luego. Lo que ocurre es que también nos preocupa que cada vez tenemos más agresores menores de edad. A pesar de la información que ahora mismo se les está facilitando tanto en los colegios como en las redes sociales, esta violencia se multiplica exponencialmente al ampliarse del ámbito físico y verbal a las redes, que es lo que más utilizan. Por no hablar d la pornografía, que ahora mismo la edad de consumo baja hasta los nueve años, y eso también incita a violencia de género porque adoptan comportamientos que no son reales en plena fase de su desarrollo.

¿Cómo discurre ese proceso desde que la víctima se decide a denunciar?

Desde el mismo momento en el que presenta la denuncia, la mujer cuenta siempre con una protección policial hasta que se resuelve el caso. Eso es inmediato. A partir de ahí, los Centros de Acción Social (CEAS) les gestionan una ayuda económica y vivienda tanto para ellas como para sus hijos e hijas y se les ofrece asistencia jurídica gratuita. Hablamos de un proceso en el que también interviene Cruz Roja mediante el servicio telefónico Atenpro.