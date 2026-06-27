Fuentesaúco estrena la Feria del Queso con vocación de continuidad y de promocionar un producto "estrella" en Zamora

Fuentesauco ha "sembrado las semillas" para dar continuidad a la primera Feria del Queso que se celebra a lo largo de este fin de semana. Catorce queserías de todo el territorio nacional y tres puestos de productos locales han dado vida a un proyecto pionero que nace con el objetivo de reflejar la calidad del queso zamorano, mostrar el "arduo trabajo de las queserías y aumentar su visibilización" según declaraciones de Javier Sánchez García, responsable de la secretaría técnico de la European Cheese Route Association

A lo largo de todo el fin de semana, las calles de Fuentesaúco no solo han disfrutado del olor característico del queso, sino que también de la propia historia de este municipio, la tradición folclórica de la provincia de Zamora y de numerosas catas que han animado el ambiente de esta localidad.

La Feria del Queso, organizada por el Ayuntamiento de Fuentesaúco y la European Cheese Route Association, ha servido para demostrar que un evento de estas características no solo se posiciona como una festividad culinaria, sino que se sitúa como un evento que profundiza en las raíces de esta tierra.

El queso, el gran protagonista

Todos los eventos y actividades programadas han servido para animar el ambiente y disfrutar de uno de los momentos más esperados de esta feria, las catas. Estas han ido desde la de Idiazábal hasta la de Torta del Casar o el Mahón, destacado de esta manera a Fuentesaúco como un gran anfitrión para este tipo de eventos.

Una de las queserías participantes ha sido La Antigua, esta empresa local ha sido una de las grandes protagonistas de esta feria organizando visitas a sus instalaciones y realizando talleres para que los visitantes conozcan la propia elaboración del queso. La Antigua, se ha convertido en el eje central, ya que han sido los encargados de abrir y cerrar esta feria, evento que ha convertido al queso en el epicentro durante todo el fin de semana.

Un recorrido por la historia

La jornada este sábado comenzó por una visita guiada organizada por la Asociación La Reguera, actividad que ayudó a desempolvar las numerosas curiosidades, anécdotas y recuerdos de la localidad y de sus vecinos. Gracias a esta visita, los asistentes han podido descubrir la historia de las calles que hoy moldean esta localidad zamorana.

El recorrido comenzó en la actual Plaza Mayor, enclave donde se sitúan las numerosas casetas y el epicentro de esta feria. El guía se ha encargado de contar curiosidades de esta plaza, como las columnas de los soportales que si se suman dan la edad de Cristo, treinta tres. La visita continuó en dirección a la Iglesia de Santa María, donde el grupo descubrió curiosidades de la iglesia y de las torres que la conforman, siendo el guía el encargado de mostrar y explicar que fue una antigua fortificación y patio de armas

Esta actividad siguió con un recorrido por las distintas calles más emblemáticas de esta ciudad, siendo el patrón de la antigua muralla en forma de almendra. Además, el guía y alguno de los vecinos que asistieron a esta visita se encargaron de hablar con orgullo del garbanzo de su tierra.

Finalmente, la visita finalizó con en la iglesia de San Juan, acabando de esta manera un recorrido por Fuentesaúco marcado de recuerdos, historia y vivencias vecinales.

Folclore y unión vecinal

Si la mañana ya comenzó con un plato fuerte como lo fue esta visita guida, las celebraciones que continuaron con una actuación musical al cargo de la Agrupación Doña Urraca

Los miembros de la agrupación dieron un recorrido muy vistoso por todo el reportorio folclórico provinciano, cantando y bailando jotas y danzas desde Sayago a Aliste, continuado por Villalpando y finalizando con Toro y su alfoz.

Además, los miembros de esta agrupación son principalmente gente joven que vestían con orgullo los trajes y vestimentas tradicionales y tocaban los instrumentos de antaño, mostrando un gran respeto y amor por esta gran tradición folclórica.

Este acto ha acabado con una última jota en la que los miembros de la Agrupación Doña Urraca pidieron a los propios vecinos y asistentes a esta actuación que se unieran a ellos para disfrutar de un gran momento de hermandad y unión entre personas de distintas generaciones.

Las personas que se han acercado este finde semana a la localidad zamorana no solo han disfrutado de los mejores quesos del panorama español, sino, que también lo han hecho de la hospitalidad de este pueblo y de su gran herencia gastronómica y cultural. Los actos continúan en la tarde este sábado con numerosas actividades y un concierto sorpresa finalizando mañana, domingo, con la visita y el taller de elaboración en la Quesería La Antigua en Fuentesaúco poniendo así de esta manera el broche perfecto y definitivo a esta feria.