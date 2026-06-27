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Experimentar el clima en Sanabria con "Cuentitis Aguda"

Vecinos de Castromil se sumaron al Taller de Experimentos sobre el Clima para mayores impartido por la divulgadora y escritora, Isabel Álvarez

Taller del clima en Castromil

Taller del clima en Castromil / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Vecinos de Castromil se sumaron al Taller de Experimentos sobre el Clima para mayores impartido por la divulgadora y escritora, Isabel Álvarez, de Cuentitis Aguda. Con experimentos sencillos y con elementos cotidianos como el agua, el calor, los globos, líquidos con distintas densidades, Isabel Álvarez, mostró los fundamentos del clima.

Taller del clima en Castromil

Taller del clima en Castromil / Araceli Saavedra

Repasó para sus alumnos aventajados el concepto de la presión atmosférica, la formación de nubes y nieblas, el “peso” del aire con la demostración del equilibrio que tienen dos globos similares. Las diferencias de temperatura y humedad en las distintas estaciones entre el clima oceánico, como las costas gallegas, y un clima interior casi continental, de Castilla. Altas y Bajas presiones y su influencia en los anticiclones y borrascas.

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Taller del clima en Castromil / Araceli Saavedra

La influencia de los vientos en la propagación de incendios, como consecuencia del movimiento de aire caliente ascendente, fue otra de las evidencias más interesantes para los asistentes.

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