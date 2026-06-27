Experimentar el clima en Sanabria con "Cuentitis Aguda"

Vecinos de Castromil se sumaron al Taller de Experimentos sobre el Clima para mayores impartido por la divulgadora y escritora, Isabel Álvarez, de Cuentitis Aguda. Con experimentos sencillos y con elementos cotidianos como el agua, el calor, los globos, líquidos con distintas densidades, Isabel Álvarez, mostró los fundamentos del clima.

Taller del clima en Castromil / Araceli Saavedra

Repasó para sus alumnos aventajados el concepto de la presión atmosférica, la formación de nubes y nieblas, el “peso” del aire con la demostración del equilibrio que tienen dos globos similares. Las diferencias de temperatura y humedad en las distintas estaciones entre el clima oceánico, como las costas gallegas, y un clima interior casi continental, de Castilla. Altas y Bajas presiones y su influencia en los anticiclones y borrascas.

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Taller del clima en Castromil / Araceli Saavedra

La influencia de los vientos en la propagación de incendios, como consecuencia del movimiento de aire caliente ascendente, fue otra de las evidencias más interesantes para los asistentes.