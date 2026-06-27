Aprender a defenderse en Villardeciervos
Vecinas de Villardeciervos han concluido el taller de Defensa Personal promovido por el Ayuntamiento
Un grupo de vecinas de Villardeciervos han concluido el taller de Defensa Personal promovido por el Ayuntamiento cervato, impartido por la empresa zamorana Íbero. Este taller surgió ante la demanda y el interés de las mujeres tras la primera experiencia, dentro de las actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de aprendizaje de estas técnicas realizado el pasado año.
Entre las técnicas aprendieron agarre, defensa ante una ataque y esquivas, todo ello técnicas defensivas, como señaló Rodrigo Diez de la empresa Íbero, que junto con el entrenador Jesús Barroso imparten la clase. Este tipo de actividades de defensa personal se han incrementado a demanda de Ayuntamientos y asociaciones en toda la provincia, como reconocía Díez. “Es una actividad nueva, es un deporte más a mayores de otras actividades como pilates, yoga, etc”.
El taller se ha prolongado durante varias semanas para ir progresivamente aprendiendo desde el calentamiento para iniciar los ejercicios hasta las técnicas de defensa de un ataque y las posibilidades de protegerse y dar una respuesta a ese golpe. El golpe más inmediato de un atacante suele ser un bofetón al rostro. El sistema de bloqueo es interponiendo el hombro.
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