Alcañices adelanta la apertura de las piscinas ante la ola de calor en el inicio del verano

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación municipal preside el alcalde David Carrión Galhardo, ha adelantado la apertura de las piscinas municipales del barrio del Alto la Atalaya ante la ola de calor y las altas temperaturas de estos primeros días del verano.

De momento, en lo que respecta al mes de junio, las piscinas abrirán sus puertas cuatro horas diarias, desde las 16 a las 20 horas. Durante los meses y de julio y agosto se amplían los horarios de prestación de servicios a ocho horas diarias: desde las 12 a las 20 horas.

Un año más se ofrecen unos precios módicos con vistas a facilitar la entrada a todos. Los adultos abonarán 1,50 euros por día y los niños solo 50 céntimos. En cuanto a los bonos habrá cuatro alternativas diferentes: para los adultos el bono de 15 días tendrá un coste de 15 euros, mientras que si se opta por 60 jornadas el coste será de 40 euros. El bono para los niños será de 6 euros para medio mes y de 20 euros para 60 días.

Las clases de natación serán una de las novedades abiertas tanto para los menores de edad como para los mayores, de 12 a 13 horas, para tres quincenas, del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio y del 1 al 15 de agosto. Los precios por quincena serán de 40 euros y por semana 25 euros. El precio incluye la entrada gratuita a las piscinas durante la duración del euro de natación. Los interesados pueden apuntarse en el Ayuntamiento de Alcañices (Plaza Mayor) y en el Centro Cultural Convento de San Francisco, junto a la iglesia de la Virgen de la Salud.

Trabajos de limpieza en el área natural del Valle de Palazauelo.

Las piscinas de Alcañices son unas de las más concurridas de La Raya de España y Portugal pues, aparte de la importancia de la Villa a nivel población, también acuden a ella bañistas tanto de la comarca de Aliste como de la región de Tras os Montes.

Las piscinas municipales cuentan además en su entorno con una pista de pádel que suele ser muy utilizada por los amantes de dicho deporte.

Aparte la Villa tiene ya también lista la piscina natural del Valle Palazuelo, situada junto a la carretera Za-912 de Alcañices a Villardeciervos. Los alumnos trabajadores del taller dual de formación y empleo Angueira Verde, financiado por la Junta de Castilla y León han sido los encargados de realizar su limpieza dejándola lista para los bañistas.

Bañistas en las piscinas municipales de Alcañices.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Santiago Morán Matellán tiene prevista la apertura de sus piscinas para el día uno de julio. Entre las novedades de este año estará la ampliación de horarios ofertada por las adjudicatarias de sus gestión y del bar.: prestara servicio de 12 a 20 horas.

Los otros pueblos que irán abriendo sus piscinas con la llegada de julio serán San Vitero, Villalcampo, Muelas del Pan, Tábara y Moreruela de Tábara.

Por norma general el receso máximo de emigrantes a los pueblos de Aliste, Tábara y Alba tiene lugar en torno a la romería de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) que se celebra en Alcañices cada día 2 de julio. No obstante, la mayor presencia llega en la primera quincena de agosto.