Santiago de Compostela, destino del fin de estudios para los alumnos del Centro de Adultos de Sanabria

Los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Sanabria finalizaron el curso con una excursión a Santiago de Compostela y Noia. Alumnos y profesores de toda la comarca de Sanabria y Carballeda profundizaron en el conocimiento de la catedral de Santiago en la visita guiada alrededor del templo, con explicaciones sobre las diferentes puertas del templo, desde la más nueva, de la fe, reconstruida tras un incendio a la portada más antigua románica de la Plaza de las Platerías y la más antigua, la única del templo primigenio.

El apóstol Santiago el Mayor fue decapitado en Palestina, sus discípulos Atanasio y Teodoro trasladaron el cadáver hasta la Península Ibérica, a Iria Flavia, y buscaron un lugar alejado de la costa, donde podía ser saqueado, para enterrarlo. Ocho siglos más tarde, el ermitaño Paio o Pelayo descubrió una tumba de mármol siguiendo la luz hasta un claro en el bosque.

Tras difundirse el hallazgo de la tumba comenzó la peregrinación desde todos los rincones de Europa, donde continúa la peregrinación en el siglo XXI. La catedral comenzó a levantarse en el siglo XI, hacia el año 1075, sobre la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Destaca el Pórtico de la Gloria obra del maestro Mateo. La catedral fue creciendo entre los siglos XVI y XVIII conformando su silueta arquitectónica actual de la Plaza del Obradoiro, plaza que recibe el nombre de los talleres de los canteros que trabajaban en las obras de la catedral.

En este espacio urbano, además de la Catedral, se ubican el hospital de peregrinos fundado por los Reyes Católicos, convertido en Parador; el palacio de Raxoi del siglo XVIII, sede de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago; y el Colegio de San Gerónimo traslado a la plaza desde su ubicación primitiva sede del Rectorado de la Universidad de Santiago, conserva la portada renacentista. Precisamente Santiago de Compostela es sede de la Universidad otro de los pilares económicos, culturales y sociales de la ciudad, junto con los peregrinos.

El punto final de la visita para el grupo de estudiantes fue la playa de Noia.