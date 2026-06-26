La realidad detrás de "Vértoramas", la nueva exposición que ya se puede disfrutar en Puebla

El Castillo de Puebla de Sanabria ofrece una perspectiva diferente de la arquitectura con la exposición fotográfica "Vértoramas. Una visión diferente de la realidad". La singular apuesta de Pedro San José ha recibido una gran acogida desde su inauguración el pasado viernes cuando avanzó algunos de los detalles de su trabajo y el proceso creativo que da forma a esta colección fotográfica que ofrece panorámicas verticales de diferentes espacios arquitectónicos incluso del patrimonio local sanabrés.

La muestra, que permanecerá abierta al público durante los meses de julio y agosto, reúne una selección de imágenes realizadas mediante una técnica fotográfica que transforma la percepción convencional de los espacios arquitectónicos. A través de composiciones panorámicas y perspectivas poco habituales, el autor invita a contemplar edificios, iglesias y espacios históricos desde un punto de vista diferente, descubriendo nuevas dimensiones visuales de lugares conocidos y ofreciendo una experiencia artística original y sorprendente.

Las obras incluyen alguno de los enclaves más destacados de todo el patrimonio español, entre estos destacan tanto la iglesia de Nuestra Señora de Azogue en Puebla o la iglesia de Santo Tomás Apóstol conocida de manera popular como la Capilla Sixtina sanabresa.

El fotógrafo regresará el próximo 25 de julio a las 19 horas tendrá lugar una conferencia a cargo del propio Pedro San José en la Sala de las Mujeres del Castillo. Durante este encuentro, el fotógrafo explicará las técnicas empleadas en la creación de sus imágenes, el proceso creativo detrás de la exposición y las experiencias que han inspirado esta colección.

El acto inaugural contó con la presencia de Luisa Velasco, Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, quien destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas culturales que contribuyan a dinamizar la vida cultural del municipio y a enriquecer la oferta de actividades para residentes y visitantes durante el verano.

Desde su apertura, la exposición está recibiendo una excelente acogida por parte del público visitante. Numerosas personas han destacado la originalidad de las obras, la calidad técnica de las fotografías y la singular visión artística del autor. Las valoraciones recogidas durante los primeros días reflejan el interés que “Vértoramas” está despertando tanto entre la población local como entre quienes visitan Puebla de Sanabria durante la temporada estival.