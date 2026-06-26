¿Qué hacer cuando tu pueblo arde? Las claves del manual ciudadano para actuar ante un incendio

La triste realidad nos hace reconocer que, desde hace años, ya no es necesario encender la televisión para horrorizarnos antes las imágenes de grandes incendios amenazando e incluso arrasando pueblos o ciudades enteras. Asistimos a distancia a la debacle de Grecia (con más de 3.000 incendios en la zona del Peloponeso) en 2007, a la de Portugal que 2017 anotó 135 víctimas mortales y a la del norte de California (con más de 6.700 edificaciones arrasadas) tan solo un año después para pasar a sufrirlo en nuestras propias carnes. Y lo sufrimos por partida cuádruple con la Sierra de la Culebra, Molezuelas de la Carballeda, Puercas y Porto en un periodo de apenas tres años. Son los denominados incendios de interfaz urbano–forestal.

Se trata de una tipología que "no estábamos acostumbrados a ver en nuestro territorio, pero con la que hemos empezado a convivir". Y el desconocimiento obliga moralmente a actuar. Así germinaron las Jornadas de información ciudadana sobre incendios forestales en la apuesta personal de los bomberos forestales Cristian Carrascal y José Luis Salgado.

Su experiencia en los operativos de extinción de la Junta de Castilla y León y del Ministerio, respectivamente, la trasladan a la población con un doble objetivo: concienciar y ofrecer unas premisas claras en materia de prevención y actuación ante un posible fuego, al tiempo que involucrar a todos los profesionales que forman parte del operativo de emergencias desde la Guardia Civil, el Seprona y agentes medioambientales a bomberos urbanos, Protección Civil y Cruz Roja.

Matiza Salgado que, si bien la Junta de Castilla y León es la encargada de las competencias en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios, el mayor porcentaje de superficie forestal está en manos privadas (más del 70% en el conjunto de España y en torno al 46% a nivel regional). "Entonces, mi cortina la tengo que limpiar yo", aclara. La responsabilidad individual de los propietarios y de las administraciones locales entra en juego.

Los bomberos forestales Cristian Carrascal y José Luis Salgado. / E. V.

El aumento de la vegetación – fruto del abandono progresivo de la agricultura y la ganadería extensiva–, no hace sino generar combustible y convertir las llamadas "zonas de oportunidad" en "puntos críticos" con la masa forestal pegada al casco urbano. La tendencia es clara: "A más monte, los fuegos van a ser de mayor intensidad. Y más intensidad significa más dificultad para apagar". Y la mejor receta pasa por prevenir antes que tener que curar.

Una práctica efectiva, desvela, pasa por eliminar o contener el combustible próximo a las viviendas "más cercanas al monte" y asegurar un anillo de seguridad con "varios metros completamente limpios de vegetación" como primera línea de defensa. Para facilitar la labor a los medios de extinción, Salgado apunta a la necesidad de contar con puntos de señalización de sistemas hidráulicos y de puntos de abastecimiento en los pueblos. De nuevo, el papel vital de los ayuntamientos.

¿Merece la pena quedarse?

Acordar el confinamiento o evacuación de una población "no es un capricho". En momentos de alta tensión, recuerda el capitán de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria, Diego Junquera, la importancia de acordar de antemano un punto de reunión vecinal que permita ganar tiempo. Y, por encima de todo, "nunca actuar de manera independiente" porque... "¿merece la pena el riesgo"?

Valiéndose de su experiencia al frente de este tipo de operativos, lanza varios consejos como preparar ropa, medicación para las próximas 24 horas y documentación con tiempo suficiente. La colaboración ciudadana se torna crucial para facilitar una evacuación ordenada y personalizada frente a una de urgencia "que siempre son problemáticas".

Como crucial se torna también mantenerse en el convoy de evacuación y respetar las indicaciones de carreteras y accesos cortados de cara a facilitar el acceso de los medios de extinción y, de paso, evitar el pillaje aprovechando que las casas se quedan vacías. Y muy importante, mantener durante la evacuación ventanas, persianas y puertas completamente cerradas.

"Las instituciones deben apostar por formar a vecinos y ayuntamientos"

Los incendios forestales que en el verano de 2002 arrasaron con la Sierra de la Culebra despertaron conciencias entre los medios que conforman el operativo de extinción de incendios. "Detectamos que había una necesidad real de trasladar a la población información concisa y clara sobre cómo actuar, qué hacer y qué no".

Detrás de las Jornadas de información ciudadana sobre incendios forestales se esconden las manos altruistas de José Luis Salgado, bombero forestal de la BRIF de Tabuyo del Monte (León) y Cristian Carrascal, que ha trabajado en las brigadas helitransportadas de la Junta de Castilla y León asumiendo también labores de extinción con la motobomba o en los puestos de vigilancia. Emplean su tiempo y su dinero porque "es lo que consideramos que debemos hacer" recorriendo localidades como Torregamones, Carbellino y ahora San Vitero.

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Una labor que se concretará en un documento que planean enviar a la Consejería de Medio Ambiente de así como a la Diputación de Zamora como propuesta para canalizar "de manera oficial" esta iniciativa "formando e informando a vecinos y ayuntamientos".