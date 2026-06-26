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Olmo de la Guareña vuelve a abrir el bar y salva otro verano en blanco: "Resistimos sin ninguna ayuda de las administraciones, salvo el Ayuntamiento"

El pueblo más pequeño de la comarca de La Guareña consigue recuperar el apreciado servicio durante los meses de julio y agosto

Dos personas en la puerta del bar de Olmo, cuando estaba cerrado. | ANA BURRIEZA

Dos personas en la puerta del bar de Olmo, cuando estaba cerrado. | ANA BURRIEZA

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Irene Gómez

Los vecinos y emigrantes de Olmo de la Guareña no se resignaban a pasar un tercer verano sin bar. El pueblo más pequeño de la comarca y puede que de la provincia de Zamora, al final podrá disfrutar del apreciado servicio gracias a la iniciativa y colaboración vecinal, y al "meteórico" visto bueno del Ayuntamiento de Vallesa.

Será un antiguo hostelero del vecino pueblo de Tarazona de la Guareña, en la provincia de Salamanca, quien asuma la gestión del bar municipal de Olmo. Los habitantes –apenas una docena durante todo el año, pero que se multiplican en el periodo estival– recuperan la ansiada cantina, cerrada en octubre de 2024 por jubilación del anterior responsable, y se aseguran el servicio durante los meses de julio y agosto.

Pago de la luz

Así consta en la resolución del Ayuntamiento de Vallesa –al que pertenece el anejo de Olmo de la Guareña–, que concede el arrendamiento del bar municipal desde el 1 de julio al 31 de agosto a cambio de abonar el pago de la luz. Han sido los propios olmeros quienes han dado con un hostelero dispuesto a reabrir el bar, no sin antes acondicionar el local que necesita una mano de pintura y limpieza. Y los mismos vecinos se han encargado de buscar la manera de dotar la cantina de la maquinaria y enseres necesarios, como la cámara, un termo o un lavavajillas, costeados en parte con la aportación de la Comisión de Fiestas que cada año se encarga de organizar los festejos en verano.

Y es así como este pueblecito de la provincia de Zamora, donde se asienta una de las iglesias más bellas del patrimonio rural, volverá a contar con un bar y una terraza de verano donde compartir momentos de ocio. "Excepto el Ayuntamiento, que nos ha dado todas las facilidades, vamos a abrir el bar sin ningún otro tipo de ayuda de las administraciones" apuntan fuentes vecinales. Pues ha sido ese empeño y la voluntad del pueblo lo que ha hecho posible que Olmo de la Guareña no pase otro verano huérfano de uno de los servicios más preciados en los pueblos.

Batalla

En realidad la batalla por el bar del pueblo más pequeño de la comarca y también la única pedanía con Vallesa como Ayuntamiento, ya empezó hace dos años, cuando dejó la gestión el vecino de Vallesa que estuvo durante años detrás de la barra. Se resistían a pensar que el local situado en el corazón del pueblo, a escasos metros del icónico templo de San Andrés, que antaño acogió la escuela de los chicos y fue arreglado por los propios vecinos a prestación personal, pudiera echar el cierre definitivamente.

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De momento, al menos dos meses un hostelero salmantino toma el mando y el Ayuntamiento de Vallesa tiene previsto llevar a cabo la reparación del tejado del bar gracias a una subvención.

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