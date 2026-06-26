Desaparece un vecino de Coreses: amplio dispositivo de la Guardia Civil busca al hombre de 43 años

La Guardia Civil ha activado un dispositivo urgente de búsqueda tras la desaparición de un vecino de Coreses, identificado como Rui Felipe, de 43 años, que fue visto por última vez a las 15.00 horas de este viernes.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, se trata de una persona vulnerable y en el momento de su desaparición no llevaba teléfono móvil, lo que complica las labores para localizarlo.

Rui Felipe, hombre desaparecido en Coreses. / Foto difundida por la Guardia Civil de Zamora

Nada más tener conocimiento de la desaparición, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda en la zona en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana. Además, ya se ha activado el Grupo Cinológico y la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León.

También han sido prealertados la USECIC, el Equipo PEGASO y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, por si fuera necesaria su intervención en el operativo.

Al frente del dispositivo, como responsable de la coordinación, se encuentra la sargento comandante del Puesto de Fermoselle.

La Guardia Civil mantiene activo el operativo para tratar de localizar cuanto antes al desaparecido.