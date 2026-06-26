El coro de la Virgen del Camino actúa este sábado en San Martín de Castañeda

El coro polifónico Virgen del Camino de León actuará este sábado en el monasterio de San Martín de Castañeda, acompañados de la Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda. La actuación comenzará a las 19:30 en el templo sanabrés. El coro leonés interpretará una selección de su amplio repertorio musical, desde piezas clásicas a cantares populares, desde polifonía sacra a polifonía secular.

Este grupo coral, nacido en la localidad de La Virgen del Camino en el año 2003, reúne voces mixtas bajo la dirección del profesor y pianista Ángel Pérez Rodríguez, profesor además en el Conservatorio de Ponferrada donde ha dado clases de Conjunto Coral e Instrumental. El apoyo de los Padres Dominicos de La Virgen del Camino y el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen propició la creación del coro polifónico.

Además de participar en conciertos y certámenes por toda la geografía española, dedican especial atención a difundir su música por los pueblos del entorno leonés, que culminan en el Encuentro Coral de San Froilán, en el que ha participado también invitada la coral Tierras Altas, que se celebra el 5 de octubre.