Los bomberos rescatan a un toro que se había caído al canal de Moncalvo en Sanabria

Un toro ha sido rescatado por los servicios de emergencia después de caer a un canal en la comarca de Sanabria. La res se precipitó de forma accidental el pasado martes, cuando la Guardia Civil de Zamora recibió la comunicación de que un toro de gran tamaño había caído al Canal de Moncalvo en la Alta Sanabria. Los agentes contactaron con varias de las personas que estaban en la zona y confirmaron que el animal había entrado en el canal, de 9 kilómetros de extensión, que discurre desde Peña Trevinca hasta el Pico del Fraile.

Tras el aviso, se activó la búsqueda del animal para poder conocer su ubicación exacta a lo largo del túnel. Para ello fueron movilizados agentes de la Guardia Civil, Bomberos de Diputación, personal de Endesa, el ganadero y el veterinario de la explotación. Según explican desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora, la estrategia escogida inicialmente fue aplicar anestesia al animal una vez localizado y posteriormente realizar la extracción con el toro dormido, por lo que el ganadero contactó con su veterinario para poder iniciar el rescate.

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Finalmente, los bomberos, el ganadero y un responsable de Endesa accedieron al túnel y condujeron al animal hasta una de las aperturas del túnel al exterior, donde quedó confinado hasta ser extraído por una grúa, siendo rescatado sin ningún tipo de percance. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, resultó ser una "operación ardua y complicada", precisándose una extracción del animal "muy precisa" para no producirle ningún tipo de daño.