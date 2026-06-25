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Un único maestro para atender al alumnado de 3 a 12 años: CGT denuncia un nuevo recorte del profesorado en el CRA Guareña

Pese a mantenerse las tres unidades educativas existentes, una de las aulas multinivel pasará a contar con un único docente de cara al próximo curso 2026/2027, tal y como ha trasladado Inspección Educativa

La organización sindical exige la restitución del puesto suprimido y una revisión de los criterios de asignación de cupos en centros rurales

Decoración primaveral en el CRA Guareña.

Decoración primaveral en el CRA Guareña. / Cedida

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E. V.

La sección de enseñanza de CGT en Zamora denuncia públicamente el recorte de profesorado en el Centro Rural Agrupado (CRA) Guareña que obligará a que una de sus aulas multinivel afronte el próximo curso escolar con un único maestro para atender a niños de 3 a 12 años, tal y como ha comunicado la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Según la información trasladada por la Inspección Educativa al centro integrado por las localidades de Guarrate y Cañizal, la plantilla docente pasará de 5,5 a 4,5 profesores durante el curso 2026/2027, pese a mantenerse las tres unidades educativas existentes y aumentar el alumnado con necesidades específicas de apoyo derivadas de compensación educativa.

La organización sindical muestra especial preocupación por la configuración de una de las aulas multinivel del centro que, con la plantilla prevista, obligaría que un único docente atienda simultáneamente al alumnado de Infantil de 3 años y de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, algunos de ellos con necesidades de compensación educativa. Una decisión que, según denuncia CGT, "dificulta enormemente el desarrollo de una atención educativa adecuada" al concentrarse un total de seis niveles educativos diferentes y con "necesidades pedagógicas tan diferentes".

"El alumnado de menor edad requiere una atención constante vinculada a la adquisición de hábitos, rutinas y primeros aprendizajes, mientras que el alumnado de los cursos superiores necesita una preparación específica para afrontar su transición a la Educación Secundaria Obligatoria", valora. Al tiempo, recuerda que la normativa autonómica establece la obligación de garantizar medidas específicas de atención e inclusión para el alumnado con necesidades de apoyos específicos.

La sección de enseñanza considera que el recorte previsto no solo "compromete seriamente la calidad de la enseñanza", sino la propia organización del centro escolar "que deberá seguir prestando servicio en dos localidades diferentes con menos recursos humanos". En el caso del CRA Guareña, el profesorado debe desplazarse entre las localidades de Guarrate y Cañizal para atender distintas especialidades, lo que "reduce el tiempo disponible para la atención directa al alumnado", continúa.

Un recorte que "no constituye un caso aislado" para CGT que apunta a "irregularidades y desequilibrios" en la asignación de cupos docentes en otros centros educativos de la provincia de Zamora "donde también se están produciendo reducciones de plantilla o transformaciones que no se corresponden con las necesidades reales del alumnado y de los propios centros".

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Por último, denuncian la "pérdida progresiva de recursos" y advierten que "decisiones de este tipo ponen en riesgo la igualdad de oportunidades del alumnado que reside en pequeñas localidades". Por ello, instan a la Consejería de Educación a restituir del puesto docente suprimido y revisar los criterios de asignación de cupos en los centros rurales que garantice una educación de calidad e igualitaria.

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