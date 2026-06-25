Un trabajador de Correos de Bermillo de Sayago denuncia un robo y la Guardia Civil le investiga por simular el delito y apropiarse del dinero
El sospechoso había denunciado el robo con violencia e intimidación perpetrado en dicha oficina el pasado 8 de junio
I. G.
Un trabajador Correos en Bermillo de Sayago es investigado por la Guardia Civil como autor de un delito de simulación de delito y apropiación indebida de una importante cantidad de dinero de la oficina de correos de la localidad sayaguesa.
El sospechoso había denunciado el robo con violencia e intimidación perpetrado en dicha oficina, indicando que el supuesto autor iba provisto de un arma blanca con la que amenazó y coaccionó al empleado. En el supuesto robo se habrían hecho con un supuesto botín de entre dieciocho y veinte mil euros.
El día 8 de junio se había puesto en conocimiento de la Guarda Civil un supuesto robo con violencia e intimidación perpetrado en la oficina de Correos de Bermillo de Sayago, cuyo supuesto autor iba provisto de un arma blanca con la que amenazó y coaccionó al empleado obligándole a entregarle el dinero existente en la oficina, donde supuestamente y según la denuncia se habrían hecho con un botín de entre 18.000 y 20.000 euros.
Las investigaciones llevadas a cabo por UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de la Comandancia de Zamora, en un primer momento, según información del denunciante, barajaban la autoría de dos personas, un varón provisto con un arma blanca y otro cómplice que le esperaba a bordo de una furgoneta roja para emprender la huida después de cometer el ilícito penal.
De las gestiones efectuadas por parte de los investigadores se obtuvieron indicios que culminaron con la investigación y puesta a disposición judicial de la persona denunciante, un varón, trabajador de esa oficina de Correos, al que se le atribuyo a autoría de los ilícitos penales de simulación de delito y otro de apropiación indebida de una importante cantidad de dinero. A fecha de hoy se dan por cerradas las investigaciones sobre este ilícito penal.
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora
- Localizan el cuerpo sin vida del desaparecido en el embalse de Ricobayo
- Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo
- Sanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes 'castigados
- Amplían el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo
- Un incendio destruye la planta baja de una vivienda en este pueblo de Sanabria
- Impulso al sector apícola en Zamora: inaugurada una nueva línea de envasado y etiquetado en Mombuey