Un trabajador de Correos de Bermillo de Sayago denuncia un robo y la Guardia Civil le investiga por simular el delito y apropiarse del dinero

Un trabajador Correos en Bermillo de Sayago es investigado por la Guardia Civil como autor de un delito de simulación de delito y apropiación indebida de una importante cantidad de dinero de la oficina de correos de la localidad sayaguesa.

El sospechoso había denunciado el robo con violencia e intimidación perpetrado en dicha oficina, indicando que el supuesto autor iba provisto de un arma blanca con la que amenazó y coaccionó al empleado. En el supuesto robo se habrían hecho con un supuesto botín de entre dieciocho y veinte mil euros.

El día 8 de junio se había puesto en conocimiento de la Guarda Civil un supuesto robo con violencia e intimidación perpetrado en la oficina de Correos de Bermillo de Sayago, cuyo supuesto autor iba provisto de un arma blanca con la que amenazó y coaccionó al empleado obligándole a entregarle el dinero existente en la oficina, donde supuestamente y según la denuncia se habrían hecho con un botín de entre 18.000 y 20.000 euros.

Las investigaciones llevadas a cabo por UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de la Comandancia de Zamora, en un primer momento, según información del denunciante, barajaban la autoría de dos personas, un varón provisto con un arma blanca y otro cómplice que le esperaba a bordo de una furgoneta roja para emprender la huida después de cometer el ilícito penal.

De las gestiones efectuadas por parte de los investigadores se obtuvieron indicios que culminaron con la investigación y puesta a disposición judicial de la persona denunciante, un varón, trabajador de esa oficina de Correos, al que se le atribuyo a autoría de los ilícitos penales de simulación de delito y otro de apropiación indebida de una importante cantidad de dinero. A fecha de hoy se dan por cerradas las investigaciones sobre este ilícito penal.