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Susto en Villaralbo por el incendio de una máquina que trituraba madera

La rápida intervención de los bomberos de la Diputación de Zamora evitó daños mayores

Incendio en una máquina trituradora de madera en Villaralbo.

Incendio en una máquina trituradora de madera en Villaralbo. / Bomberos de la Diputación de Zamora

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A. A.

Tras varias jornadas de ola de calor, Villaralbo registraba en la mañana de este jueves una llamada de alerta por un incendio. Sobre las once y cuarto de la mañana, los bomberos de la Diputación de Zamora se desplazaban a la finca de esta localidad de Tierra del Vino donde se había producido el aviso.

Al parecer, el fuego se había declarado en una máquina trituradora de madera. Según indican desde la institución provincial, la rápida actuación de los bomberos permitió controlar el fuego y evitó que la maquinaria quedara totalmente calcinada. Además, impidió que las llamas se propagaran al entorno natural o afectaran a otros bienes cercanos.

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Además de los bomberos del parque Zona Centro, en el operativo participaron también un agente medioambiental, una patrulla de la Guardia Civil y un medio aéreo de la Junta de Castilla y León, movilizado de manera preventiva ante la posibilidad de que el incendio pudiera extenderse. La coordinación entre los distintos servicios de emergencia permitió resolver la incidencia con eficacia y minimizar los daños.

Máquina trituradora de madera donde se produjo el fuego.

Máquina trituradora de madera donde se produjo el fuego. / Bomberos de la Diputación de Zamora

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