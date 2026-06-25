San Juan del Rebollar y Ferreras de Abajo veneran en su día a San Juan Bautista

Ferreras de Abajo, la acogedora y paradisíaca localidad asentada a la vera de la Sierra de la Culebra y el río Castrón, veneró como manda la tradición cada 24 de junio a su patrono San Juan Bautista en una asfixiante jornada marcada por una ola de calor con la cual durante el día era materialmente imposible aguantar a cielo abierto antes las elevadísimas temperaturas.

Día de vísperas el 23 de junio con la tradicional hoguera de San Juan y limonada para todos para disfrutar luego de la tradición, la buena música y la amistad en una animada verbena popular que estuvo amenizada hasta altas horas de la madrugada por la orquesta Voodoo.

Llegados al día grande, los más madrugadores fueron los folcloristas de Los Tomillicos poniendo la banda sonora con unos pasacalles al son de las dulzainas y los tamboriles. La plaza Evaristo García acogía la recepción de autoridades por parte del alcalde Jesús Hernández López, con la presencia y participación del presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez.

Como manda la tradición y ya es costumbre cada año, el momento álgido llegó con la procesión con el Santísimo Sacramento desde la iglesia de San Juan Bautista hasta el improvisado altar de la Plaza Mayor para regresar luego al templo donde tenía lugar la misa solemne.

El alcalde de Ferreras de Abajo junto a Javier Faúndez y Amaranta Ratón. / Ch. S.

El pabellón polideportivo Daniel Gullón acogía un vino español de convivencia y hermandad para todos los vecinos antes de irse cada uno a su casa a disfrutar de la comida en familia a la espera de que los aires de la sierra atemperaran el insoportable temporal de media tarde.

Llegados al tardeo los principales protagonistas eran, cómo no, los más pequeños con sus juegos infantiles, siempre a hacer suya la fiesta a pesar de las tropelías y rayos solares de "Lorenzo" dispuestos completándose la tarde con los bailes regionales con el grupo folclórico La Rueca gracias a los cuales niños, adolescentes, jóvenes y mayores pudieron compartir y disfrutar de unas costumbres de antaño cada vez más imprescindibles en las fiestas patronales de todos los pueblos. Por la noche actuaron Los Desgraciaus y la macrodiscoteca Wild.

Ferreras de Abajo pondrá hoy el broche de oro a los festejos de San Juan Bautista con una mañanera misa solemne en recuerdo y memoria de los difuntos del pueblo. Los niños y niñas podrán disfrutar por la tarde de las colchonetas hinchables y para finalizar habrá una verbena popular amenizada por la orquesta Media Luna.

San Juan del Rebollar, el único que toma el nombre del santo

En la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba solo hay un pueblo al que da nombre "el Bautista", San Juan del Rebollar, que como no podía ser de otra manera, veneró por todo a lo alto a su patrono. Misa, procesión y baile vermut por la mañana para seguir por la tarde con los hinchables para los más pequeños, un campeonato de tajuela y actuación de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras, para finalizar con un concurso y degustación de tortillas y repostería.

Procesión en honor a San Juan Bautista en San Juan del Rebollar. / Ch. S.

Pino del Oro, otro de los pueblos alistanos que tienen como patrono a San Juan Bautista, adelantó los actos al fin de semana para propiciar la participación de los emigrantes y foráneos. Entre los actos destacaba la cena popular a base de arroz con bogavante, la misa cantada por la coral de Manteos y Monteras y los bailes nocturnos con la actuación del grupo La Huella.

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En el caso de Samir de los Caños, la asociación cultural El Chariz ha optado por retrasar la romería popular en honor a San Juan Bautista al próximo sábado 27 de junio dado que en estas fechas aún son muchos los hijos del pueblo que se encuentra fuera de él. Se saldrá en procesión desde la ermita urbana hasta el robledal de Las Eras donde el sacerdote alistano Pablo Cisneros Cisneros será el encargado de oficiar la Santa Misa.