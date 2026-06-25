Preocupación ante la falta de niños en Torrefrades y el futuro del aula

El fin de curso huele a despedida, una palabra que en la localidad de Torrefrades cobra sentido por partida doble o triple. El aula perteneciente al CRA de Muga despedía ayer sus alumnos, dos de los cuales pasan al IES Arribes de Sayago en Bermillo en la que también ha sido la última experiencia como maestra rural para Lorenza Vaquero Zurdo. 16 años lleva entregándose a la docencia multigrado en esta localidad sayaguesa en la que se han formado decenas de alumnos. Atrás quedan cursos escolares en los que esta aula llegó a contar con 11 alumnos de siete niveles diferentes. Hoy apenas quedan cuatro estudiantes, si bien el futuro del aula queda en entredicho, dado que previsiblemente se quedará sin niños con los que afrontar la apertura de puertas durante el próximo curso 2026/2027.

"No queda nadie". Es la preocupación expresada por padres, vecinos y por el propio alcalde de esta localidad perteneciente a Bermillo de Sayago. Su regidor, Francisco Ángel Santos, no puede evitar pensar en el devenir que depara a esta aula que fue recientemente remodelada con puertas y ventanas nuevas que aseguraran el aislamiento del exterior.

Y es que, pese a que el aula despide el actual curso con cuatro alumnos, dos de ellos pasan a iniciar los estudios de Secundaria en Bermillo –el instituto más próximo y de referencia en la comarca tras el cierre durante el pasado del instituto de Muga–. Una situación que se suma al traslado de las dos matrículas restantes y que deja al aula en un interrogante. La Junta de Castilla y León establece un mínimo de tres alumnos para abrir las aulas rurales.

Despedida a la maestra rural Lorenza Vaquero en el aula de Torrefrades. / Cedida

De esta forma, la única posibilidad pasaría por confíar en la llegada de alguna familia con hijos pequeños que lograse alcanzar el cupo mínimo exigido. Un deseo que "ojalá se cumpliera", confiesa el alcalde de la localidad mientras que padres de antiguos alumnos recuerdan que "hasta septiembre no se sabe lo que puede pasar".

"Es como dar clases particulares"

Lorenza Vaquero no esconde la pena que supone abandonar el aula de Torrefrades tras 16 años de entrega docente. Su próximo destino será el Centro Específico de Adultos CEPA Viriato en Zamora, un enfoque muy diferentes al vivido durante la etapa que ayer despedía. Asegura que la enseñanza con niños es "muy satisfactoria y gratificante", máxime en el medio rural donde "es como dar clases particulares".

Durante estos años han pasado un total de 17 alumnos por las instalaciones educativas de Torrefrades: Sara, Paula, Sergio, Claudia, Adrián, Vania ,Marina, Jorge, David, Elisabeth, Iker, Laura, Fran, Diego, Yaiza, Eiden y Lucas. Unos nombres que quedan grabadas en la memoria de esta maestra y en las copas personalizadas que le han regalado junto a una botella de vino y una planta.

Un día de convivencia, de recuerdo y de emociones encontradas en la que Francisco Santos ha confesado que el pueblo se queda "más vacío con su marcha".