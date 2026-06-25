Fermoselle, el pueblo zamorano que encontró en los venezolanos un impulso, se vuelca con su país tras los terremotos

El Ayuntamiento de Fermoselle ha querido mostrar públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados en las últimas horas en el país sudamericano. A través de un bando municipal firmado por el alcalde, José Manuel Pilo Vicente, el Consistorio traslada su apoyo a todas las personas afectadas por una tragedia que ha provocado graves daños humanos y materiales.

El gesto cobra un significado especial en este municipio de la comarca de Sayago, donde reside una destacada comunidad de vecinos procedentes de Venezuela. Durante los últimos años, la llegada de familias venezolanas ha contribuido a frenar la despoblación y a mantener vivo el tejido social y económico de una localidad que, como muchas del medio rural zamorano, lucha por garantizar su futuro.

Según recoge el comunicado municipal, Fermoselle mantiene "estrechos lazos con Venezuela" a través de numerosos vecinos y familias con raíces en el país caribeño, por lo que comparte el dolor y la preocupación que vive la comunidad venezolana tras el desastre.

Una relación más allá de la distancia

Desde el Ayuntamiento destacan que la presencia de ciudadanos venezolanos ha sido clave para el municipio en los últimos años, favoreciendo el mantenimiento de población y la actividad local. Por ello, la tragedia ocurrida en Venezuela se siente de manera especialmente cercana entre los habitantes de la localidad.

"Todo nuestro cariño y solidaridad con Venezuela", concluye el mensaje difundido por el Consistorio en redes sociales, que se suma así a las muestras de apoyo hacia un país con el que Fermoselle mantiene una relación humana y emocional especialmente estrecha.