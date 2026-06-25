El Día de la Comarca cumple sus primeros 35 años en Valer de Aliste con actos para niños, jóvenes y mayores

Valer de Aliste acogerá los días 3 y 4 de julio la celebración del XXXV Día de la Comarca Natural de Aliste, Tábara y Alba, una iniciativa que echaba a andar el 11 de junio de 1989 en Fornillos con el objetivo en la mayoría de las ocasiones conseguido de fomentar la convivencia y la hermandad entre alistamos, tabareses y albarinos poniendo en valor los valores y el patrimonio material e inmaterial de sus 31 municipios y 102 núcleos de población.

La Diputación de Zamora ha acogido la presentación oficial del programa de actos con la presencia del presidente Javier Faúndez Domínguez y del Diputado de Cultura Víctor López de la Parte, ambos alistanos, acompañados por los representantes de la Fundación Caja Rural de Zamora, Asociación Cultural “El Valle” de Valer y Facata.

Los actos comenzarán en la tarde del viernes 3 de julio con la actuación del grupo de danza de paloteo tabaresa de la Asociación Cultural “La Folguera” de Tábara. A partir de las 23 horas bailes nocturnos con el DJ alistano Mar Villar, natural de Sarracín de Aliste.

El paradisíaco paraje de “Las Eras”, pradera ribereña del río Frío y colindante con el casco urbano, acogerá a partir de las 10.30 horas el Mercado de Artesanos y Productos de la Tierra uno de los grandes alicientes para los visitantes a lo largo de todo el día.ç

Folclore

La agrupación folclórica alistana “Manteos y Monteras”, que preside Domingo Miguel Pérez, será la encargada de amenizar los pasacalles a partir de las 11 de la mañana. Media hora después recepción de las autoridades entre las que estará presente el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez y alcaldes de los 31 ayuntamientos de Aliste, Tábara y Alba.

La iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida acogerá a las 12 horas la misa solemne oficiada por el párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Valer de Aliste José Alberto Sutil Lorenzo, cantada por la coral de “Manteos y Monteras”. A las 14 horas visita institucional a los artesanos con el acompañamiento de Manteos y Monteras.

A las 14.30 horas tendrá lugar la comida campera a base de paella y carne guisada preparada por el cocinero alistano Marcos Senández Fernández del restaurante “Los Castaños” de Trabazos y postre de la tierra con la afamada y exquisita “Tarta de Bercianos” elaborada por los panaderos y reposteros los hermanos Deme y Luciano Pérez.

Comenzará el tardeo a las 16.30 horas con un taller de lana y otro de alfarería. Media hora después actuación del grupo alistano “Pandereteras de Raigal” de Trabazos. Todas las actuaciones tendrán lugar en la misma carpa donde se ofrecerá la comida.

Festival

Para las 18 horas está programado el Festival de Folclore de “La Raya” de España y Portugal con la participación de la agrupación alistana de Folclore “Manteos y Monteras”, Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes de Trabazos y Pauliteiros de Miranda de la freguesía de Sendin. Los dos grupos españoles están patrocinados por la Diputación de Zamora y el portugués actuará por cortesía del Concelho de Miranda do Douro que preside Helena Barril y el patrocino del periódico La Opinión-El Correo de Zamora y La Opinión de Aliste Digital.

A las 20 horas la Plaza Mayor acogerá una degustación popular gratuita de las exquisitas carnes de vacuno por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera de Aliste” que preside Roberto Fuentes Gervás y tiene como director general Santiago Borrego Ojeda, entidad que dona altruistamente el producto que degustarán los comensales.

Coincidiendo con la anochecida, a las 21 horas, la plaza Mayor acogerá el concierto del grupo “Lume de Biqueira Celtic Band” de Madrid cuyos más de 40 integrantes ofrecerán los mejores y más ancestrales sones celtas gallegos, asturianos, irlandeses, escoceses y bretones al son de las gaitas acompañadas por las guitarras acústicas y eléctricas, bajo eléctrico y percusiones de alta tensión.

La velada nocturna contará como principal atractivo con una verbena popular en la Plaza Mayor que estará amenizada hasta altas horas de la madrugada por la orquesta “Musical Compás” una formación con veinte años de historia, de Villamayor de la Aruña, en Salamanca. Dará comienzo muy temprano, hacia las 23 horas, con vistas a que puedan participar de los bailes, la música y el espectáculo también las personas mayores.

El periódico La Opinión-El Correo de Zamora conmemorará coincidiendo con el XXXV Día de la Comarca, los 35 años cubriendo la información diaria en Aliste, Tábara y Alba, publicando un especial monográfico de 32 páginas donde se pondrá en valor el devenir histórico, social, cultural y económico generación, tras generación por parte de los alistanos, tabareses y albarinos.

La organización del Día de la Comarca corre a cargo de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba y la Asociación Cultural “El Valle” de Valer con el patrocinio oficial del Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside el alcalde Pascual Blanco Martín, Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural, Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste y La Opinión-El Correo de Zamora.