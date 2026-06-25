Catas, visitas guiadas y música dan vida a la Feria del Queso de Fuentesaúco
Queserías de varias provincias se dan cita en el encuentro que abre las puertas a las Fiestas de La Visitación
I. G.
Fuentesaúco se convierte desde hoy hasta el domingo en la capital del queso. Catas, visitas guiadas, música y venta de productos dan vida a la Feria del Queso desde el 26 al 28 de junio como punto de encuentro para los amantes del queso y los productos de calidad. Durante tres días es posible disfrutar de una amplia selección de quesos artesanos llegados de distintos rincones de España, elaborados por productores que destacan por su tradición, calidad y saber hacer.
Además de la quesería saucana de La Antigua, en la feria participan queserías de Guipúzcoa, Menorca, Casar de Casares (Cáceres), Villaluenga del Rosario (Cádiz), Serrada (Valladolid), Vilar de Santos (Ourense), Monesterio (Badajoz), Huesca, Vilalba (Lugo), Los Cortijos, (Ciudad Real), Ocero (León) y Aldeanueva de la Sierra (Salamanca).
La Feria del Queso de Fuentesaúco dará también cabida a una destacada representación de productos locales, entre ellos los reconocidos espárragos de la zona, los tradicionales garbanzos y propuestas gastronómicas que combinan queso y espárragos elaboradas por la cooperativa local.
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