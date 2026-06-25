Calabor y Portelo recuperan la fiesta de la "Pascoela" en la frontera

El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería y la Junta de Freguesia de França han organizado conjuntamente la I Fiesta de Convivencia de la Frontera, que se celebrará este sábado, 27 de junio, en el entorno de la antigua aduana de Calabor.

La iniciativa supone la recuperación, tras más de quince años sin celebrarse, de la tradicional "Pascoela", un encuentro histórico entre los pueblos fronterizos hispanolusos de Calabor y Portelo que simboliza los lazos de vecindad, cultura compartida y convivencia a ambos lados de la frontera.

Cartel / LOZ

El evento mantiene el espíritu original de esta tradición, con el encuentro de las procesiones procedentes de ambas localidades en la línea fronteriza y la celebración de una misa de campaña, seguido de un almuerzo popular de hermandad.

La jornada dará comienzo a las 11 de la mañana con la recepción de autoridades y vecinos, continuando a las 11:30 horas con la misa de campaña y, posteriormente, el almuerzo popular. El programa se completará con actuaciones musicales, animación con grupos de música folclórica tradicional y actividades infantiles.

En palabras del Concejal de Relaciones Internacionales y Cooperación, Jesús García Rodríguez, "la recuperación de esta tradición supone volver a poner en valor los vínculos históricos entre nuestros pueblos y reforzar la convivencia en la frontera como una apuesta de futuro compartido".

Desde ambas administraciones se destaca el valor de esta celebración como ejemplo de cooperación transfronteriza y de recuperación del patrimonio cultural inmaterial, con la voluntad de consolidarla en el calendario festivo de la zona en los próximos años.