Ayudas por 50.000 euros para compensar las pérdidas de ganado ocasionadas por los grandes incendios de 2025 en Zamora

La Diputación de Zamora ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a ganaderos en activo afectados por los grandes incendios forestales registrados en la provincia durante el verano de 2025, con una dotación económica inicial de 50.000 euros.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad contribuir a paliar las pérdidas sufridas por las explotaciones afectadas, favorecer la continuidad de la actividad económica en el medio rural y ayudar a mantener el empleo y la población en las zonas que padecieron las consecuencias de los incendios.

La convocatoria se dirige a titulares de explotaciones ganaderas de bovino y equino de la provincia de Zamora que hayan sufrido la muerte, pérdida o sacrificio de animales como consecuencia directa de los incendios forestales de 2025.

Las explotaciones deberán estar ubicadas en municipios incluidos en las órdenes de evacuación dictadas durante la emergencia y haber sido beneficiarias de las ayudas extraordinarias concedidas por la Junta de Castilla y León para hacer frente a los daños ocasionados por estos siniestros.

La Diputación ha diseñado esta convocatoria para complementar las indemnizaciones y ayudas ya percibidas por los ganaderos afectados cuando estas resulten insuficientes para cubrir el valor real de mercado de los animales perdidos. De este modo, se pretende reducir el impacto económico sufrido por las explotaciones y favorecer su recuperación.

Cuantías máximas por animal

Las ayudas se determinarán mediante baremos objetivos establecidos a partir de las cotizaciones de mercado vigentes en el momento de producirse los incendios. Las cuantías máximas previstas son de 1.500 euros por vaca adulta reproductora; 1.820 euros por toro semental adulto; 1.600 euros por yegua adulta reproductora, y 2.500 euros por caballo adulto reproductor.

De estos importes se descontarán las cantidades percibidas previamente por los beneficiarios tanto en concepto de ayudas de la Junta de Castilla y León como de indemnizaciones procedentes de pólizas de seguros. En el caso de que el número de solicitudes admisibles supere la disponibilidad presupuestaria, se aplicará una reducción proporcional entre todos los beneficiarios para garantizar un reparto equitativo de los fondos.

Apoyo al sector primario

La Diputación de Zamora considera "prioritario respaldar a uno de los sectores estratégicos de la economía provincial, especialmente en un contexto marcado por las consecuencias de unos incendios forestales que ocasionaron importantes daños ambientales, económicos y sociales en numerosos municipios zamoranos".

La ganadería extensiva desempeña además un papel fundamental en la conservación del territorio, la prevención de incendios y el mantenimiento de la actividad en el medio rural, por lo que la recuperación de las explotaciones afectadas resulta esencial para la revitalización de las comarcas damnificadas.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

La tramitación se realizará preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Zamora, donde los interesados encontrarán toda la información necesaria, así como los modelos normalizados y la documentación exigida para concurrir a estas ayudas.