Educación
Venialbo festeja el paso de tres alumnos al instituto
Un año más el centro multiusos ha acogido una multitudinaria gala de fin de curso en una localidad con una treintena de alumnos y 10 en la escuela infantil
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E. V.
Venialbo
Gala de fin de curso en Venialbo, donde profesores, padres y familiares despedían a los tres alumnos de sexto de Educación Primaria que pasarán el próximo curso al instituto a Zamora. Durante la graduación, la maestra Araceli les dedicó unas sentidas palabras a los jóvenes ataviados con bandas y birretes.
No faltó la ya tradicional orla como tampoco el discurso por parte de los protagonistas que agradecieron la entrega del profesorado durante una etapa que ya toca a su fin. Una vez más, el centro multiusos acogió a ritmo de bailes la despedida de un curso en el que Venialbo mantiene la treintena de alumnos a los que se suman otra decena de bebés en la escuela infantil.
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