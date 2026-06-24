Venialbo festeja el paso de tres alumnos al instituto

Gala de fin de curso en Venialbo, donde profesores, padres y familiares despedían a los tres alumnos de sexto de Educación Primaria que pasarán el próximo curso al instituto a Zamora. Durante la graduación, la maestra Araceli les dedicó unas sentidas palabras a los jóvenes ataviados con bandas y birretes.

No faltó la ya tradicional orla como tampoco el discurso por parte de los protagonistas que agradecieron la entrega del profesorado durante una etapa que ya toca a su fin. Una vez más, el centro multiusos acogió a ritmo de bailes la despedida de un curso en el que Venialbo mantiene la treintena de alumnos a los que se suman otra decena de bebés en la escuela infantil.