Tres heridos, entre ellos un menor, en una salida de vía en la A-6 en Villalpando
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de Sacyl
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E. V.
Villalpando
Tres personas han resultado heridas en una salida de vía en la autovía A-6 a la altura del término municipal de Villalpando. El aviso, recibido a las 11:08 a la Sala de Emergencias del 1-1-2 solicitaba asistencia sanitaria por un accidente ocurrido en el punto kilométrico 233.
Fruto de la salida de vía se informa de tres personas heridas con un pronóstico en principio leve: se trata de un varón, una mujer y una menor de 8 años. Hasta el lugar ya se han desplazado Tráfico de Zamora y a Sacyl.
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