Tres heridos, entre ellos un menor, en una salida de vía en la A-6 en Villalpando

Tres personas han resultado heridas en una salida de vía en la autovía A-6 a la altura del término municipal de Villalpando. El aviso, recibido a las 11:08 a la Sala de Emergencias del 1-1-2 solicitaba asistencia sanitaria por un accidente ocurrido en el punto kilométrico 233.

Fruto de la salida de vía se informa de tres personas heridas con un pronóstico en principio leve: se trata de un varón, una mujer y una menor de 8 años. Hasta el lugar ya se han desplazado Tráfico de Zamora y a Sacyl.