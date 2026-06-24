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Rescatada en helicóptero una senderista lesionada en las Cascadas de Sotillo, en Zamora

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil dirigió a primera hora de la tarde de este miércoles el rescate de una senderista que resultó lesionada en un tobillo en una zona de difícil acceso en Sotillo de Sanabria, dentro del término municipal de Cobreros, en la provincia de Zamora Más información