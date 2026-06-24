Rescatada en helicóptero una senderista lesionada en las Cascadas de Sotillo, en Zamora

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil dirigió a primera hora de la tarde de este miércoles el rescate de una senderista que resultó lesionada en un tobillo en una zona de difícil acceso en Sotillo de Sanabria, dentro del término municipal de Cobreros, en la provincia de Zamora.

La operación se inició tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 Castilla y León a las 13.48 horas. En el aviso se solicitaba asistencia para una mujer de unos 50 años que se había lesionado mientras realizaba la bajada desde el mirador de las Cascadas de Sotillo. La víctima se encontraba a unos 300 metros del mirador y no podía continuar caminando.

El gestor del 112 estableció de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración de la situación e indicó al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia. También intervino el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargaron de concretar la ubicación de la senderista y de movilizar el helicóptero de rescate de Protección Civil.

La aeronave se desplazó hasta la zona con dos rescatadores, una de ellos enfermera. De forma paralela, el 112 informó del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los Bomberos de Rionegro del Puente.

Una vez en el lugar del accidente, el helicóptero localizó a la víctima en una zona muy arbolada. El rescatador y la enfermera rescatadora accedieron hasta ella mediante una maniobra de grúa. Tras una primera asistencia, le colocaron una férula de inmovilización en la pierna lesionada.

Posteriormente, la mujer fue evacuada mediante un triángulo de evacuación junto a la rescatadora enfermera, también con el uso de la grúa del helicóptero. Después se procedió a evacuar al segundo rescatador por el mismo sistema.

Finalmente, el helicóptero de Protección Civil trasladó a la senderista hasta Puebla de Sanabria, punto de traspaso acordado con Sacyl. Allí esperaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias para llevar a la paciente al centro de salud de la localidad.