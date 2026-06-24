Fuerzan un coche, sustraen varias cajas de herramientas y agreden al alertante en Coreses: hay cuatro investigados

La Guardia Civil de Zamora investiga a cuatro personas, tres de ellas con antecedentes policiales incluso penales, como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza y agresión en la localidad de Coreses.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de junio, cuando desde la central operativa de servicios se recibió una llamada alertando que varias personas habían forzado un vehículo y sustraído de su interior varias cajas de herramientas de su interior. Durante su huida, los cacos llegaron a agredir a uno de los alertantes.

Una vez recibida la información y realizadas las gestiones pertinentes tras el incidente, las patrullas llevaron a cabo la localización, identificación e investigación de las cuatro personas como supuestas autoras de un delito de robo en interior de vehículo del que llegaron a sustraer cuatro maletines y un cubo que contenía herramienta variada. Asimismo, se les acusa de un delito de lesiones por los daños físicos sufridos por la persona que encontraron durante su huída.

A día de hoy se da por cerrada la investigación que apunta como principales responsables a tres hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer que fueron puestos disposición judicial como supuestos autores de los delitos antes descritos. A dos de los varones y a la mujer de 22, 24 y 22 años respectivamente, le constan antecedentes policiales, a la joven además le constan antecedentes penales por hechos similares.