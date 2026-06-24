La concentración parcelaria de Gallegos del Río reagrupará 8.231 minifundios de 603 familias

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo impulso a la concentración parcelaria de Gallegos del Río con la declaración oficial de utilidad pública y urgente ejecución para satisfacción de los vecinos y propietarios de un pequeño pueblo que lleva más de dos décadas luchando por erradicar un minifundismo que ha lastrado la viabilidad de las explotaciones agroganaderas desde hace siglos obligando a los más jóvenes a tener que buscarse la vida lejos de la tierra que los vio nacer.

La gestión de la concentración parcelaría ha sido desde sus inicios un cúmulo de despropósitos que la han ido retrasando en el tiempo más de 23 años, ya que fue solicitada el día 3 de febrero de 2026, lo cual significa que la práctica totalidad de quienes la promovieron ya se jubilaron dejando la actividad agraria y ganadera y, lo que aún es peor, muchos de ellos ya han fallecido.

Con la llegada de la legislatura 2023-2026, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallegos del Río, presidida por el alcalde Pascual Blanco Martín, y muy en particular gracias a la concejala y alcaldesa pedánea del pueblo Lorena Gallego Velasco, apostaron fuerte ante la Junta, consiguiéndose primero en octubre de 2024 la aprobación del Estudio Técnico Previo redactado por el ingeniero agrónomo Jorge Cordero de la Huerga, luego la Declaración de Impacto Ambiental y ahora el estatus de utilidad pública y urgente ejecución.

Gallegos del Río reagrupará 8.231 minifundios de 603 familias / Ch.S

El pueblo de Gallegos del Río cuenta con 1.570,91 hectáreas de rustica dentro del conjunto de las 7.749,77 hectáreas de todo el municipio integrado por siete pueblos. En ninguno de los otros seis pueblos, Domez, Valer, Puercas, Tolilla, Flores y Lober hay tampoco concentración parcelaria.

Se excluyen alrededor de 27 hectáreas, entre ellas el área urbana, con lo cual finalmente se concentrarán concretamente 1.546,91 hectáreas, distribuidas en un total de 8.231 minifundios que están en manos de 603 familias. De media ahora mismo cada propietario tiene unas 2,56 hectáreas y 13,21 parcelas que por norma general rondan las 0,19 hectáreas: un reino del minfundismo donde las labores con maquinaria es poco menos que una tarea imposible e inviable.

Bienes comunales

Como dato significativo está que el mayor propietario es el propio Ayuntamiento de Gallegos del Río con un total de 97 parcelas que suman unas 300,77 hectáreas de bienes comunales. De las 1.080 hectáreas de superficie agraria la mayor parte de ellas, más concretamente 841, corresponden a prados y pastizales, solo 12 a terrenos forestales y 239 a cultivos herbáceos y barbechos.

Ello trae consigo que el Margen Bruto Agrario anual a duras penas alcanza de los 137.196,27 euros. En un pueblo con tradición agroganadera curiosamente es el primero de Aliste donde la apicultura, con 29.890 euros, lidera ya la creación de riqueza superando al vacuno (28.387 euros) y ovino (13.934 euros). Las colmenas (610), superan ya a las ovejas (unas 600). Una vez reagrupadas las fincas el Margen Bruto Agrario ascendería hasta los 215.170 euros (+77.974 euros).

La Junta de Gobierno da luz verde a una concentración parcelaria con una inversión económica de 1.483.942,85 euros para una infraestructura rural donde el principal activo serla la red de caminos con un recorrido de 53 kilómetros, 321 metros y 44 centímetros, de los cuales 5.824 metros irían acondicionados con una nueva capa de rodadura de 20 centímetros de nueva zahorra.

Por el área a concentrar cruza la Vereda de Orense a Zamora (antigua Vereda Real de Galicia) que con 100 kilómetros y una anchura de 20.89 metros cruza en el municipio por los términos de Puercas, Gallegos y Valer; y la Vereda de Alcañices que, aun no estando clasificada, guarda su condición originaria de Vía Pecuaria: con una anchura de 20,89 metros parte de la Zamora a Orense en dirección a Ferreruela con un recorrido de 5,8 kilómetros. En ambos casos se deberán respetar sus trazados y recuperar los 20,89 metros de ancho en su mayor parte ocupados durante los últimos siglos por las fincas privadas.

Concentraciones parcelarias

Las concentraciones parcelarias constituyen una herramienta histórica de ordenación agraria cuyo objetivo es agrupar pequeñas parcelas (minifundios) y muy dispersas, en nuevas fincas de reemplazo, mejorando los accesos y optimizando el aprovechamiento de los recursos.

Por desgracia, por dejadez de las administraciones públicas (Junta y Ayuntamientos), en muchos casos llega cuando muchos pueblos se enfrentan a desaparecer a causa de la despoblación rural galopante con una mayor parte de la población de la tercera edad y los más jóvenes huyendo a buscarse la vida en otros lugares. Unos y otros dejaron pasar de lejos el tren del progreso en la década de los setenta del pasado siglo XX cuando los pueblos estaban vivos, aún había esperanza, y las concentraciones parcelarias deberían de haberse hecho por decreto.

En la actualidad las concentraciones son imprescindibles no solo para favorecer al sector agroganadero sino con ello ayudar a mantener limpios y ordenados los territorios locales como la única alternativa viable para prevenir y luchar contra los temidos incendios forestales.