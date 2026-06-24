Chapoteos, juegos y música tradicional para despedir el curso en Lubián

Los 12 alumnos del CEIP Tuela Bibey, de Lubián, disfrutaron de un último día de curso escolar con una jornada de juegos, piscina y comida en familia. Los niños y profesores se despidieron de una de las alumnas que pasará a cursar Secundaria en Puebla antes de ir a la piscina de la Junta vecinal de Montes donde esperaban los juegos tradicionales, hinchables, música tradicional y baños en la piscina.

El número de alumnos para el próximo curso es de 13, ya que habrá presumiblemente dos nuevas matriculaciones. Este centro escolar es el de referencia para los pueblos de los 4 municipios de la Alta Sanabria: Porto, Hermisende, Pías y Lubián.

A lo largo del curso, los niños y niñas han participado en el aprendizaje de juegos tradicionales, en las clases extraescolares. Entre esos juegos más tradicionales están los bolos –muy populares en la Alta Sanabria-, la rana y el futbolín. Con gran habilidad, niños y profesores se divirtieron poniendo en práctica estas habilidades.

En la jornada de fiesta de fin de curso no faltaron los hinchables y las bolas gigantes. Para completar la mañana, padres, niños y profesorado disfrutaron de la actuación de música tradicional del grupo Cafuné de Moira de El Bierzo y la banda de Gaitas de As Portelas de la Alta Sanabria. Con muchas ganas, los niños disfrutaron de la piscina antes de la comida familiar entre todos los estudiantes.