El centro de salud de Bermillo de Sayago, sin aire acondicionado en la primera planta

Aunque el centro de salud de Bermillo de Sayago cuenta con aire acondicionado, una deficiencia impide su uso en la primera planta lo que, en un momento marcado por el aviso por altas temperaturas, está provocando un exceso de calor que afecta tanto a facultativos como a los propios pacientes. Es una de las situaciones denunciadas por el Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla y León ante el último episodio de altas temperaturas que también se siente en los centros sanitarios.

El sindicato regional reclama medidas para paliar el "calor extremo" en cumplimiento con la normativa nacional que estipula entre 17 y 27 grados centígrados en espacios de trabajo sedentario, como es el caso de las consultas, mientras que en las plantas de hospital –considerados espacios de trabajo ligeros– esta baja hasta los 14 a 25 grados centígrados.

Una horquilla lejana a la registrada en centros de salud como el de Bermillo donde los propios trabajadores denuncian la falta de funcionamiento del aire acondicionado –el sistema se instaló hace un año– en la primera planta, destinada tanto a consultas como a la especialidad de Psiquiatría. No ocurre así en la planta baja donde la temperatura registrada sí mantiene unos valores dentro del rango permitido.

Unas deficiencias que se suman a las registradas en otros centros del resto de la comunidad, como el hospital Virgen Vega de Salamanca donde se han llegado a rozar los 30 grados. O en la provincia de Ávila (Ávila oeste, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo y Fontiveros) donde "en más de una ocasión se han producido mareos de trabajadores y de pacientes".

A su vez, el sindicato ha puesto en conocimiento de la Gerencia la situación en espacios sanitarios de Palencia, donde las altas temperaturas podrían afectar al material y fármacos almacenados, mientras en la provincia de Burgos denuncian espacios con ventanas antiguas y sin aislamiento, "por lo que el calor está en salas de espera y consultas", afirman.

Desde el sindicato, acusan a la Administración regional de no cumplir con los criterios y recomendaciones incluidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud 2026, que incide en la necesidad de garantizar una temperatura adecuada en el lugar de trabajo. Por último, recuerda que el exceso de calor afecta especialmente a colectivos profesionales, como el personal sanitario, debido a sus duras condiciones laborales y permanente esfuerzo físico y mental.