Buscan a Turco, un perro desaparecido en la comarca de la Tierra del Vino
La desaparición del animal fue denunciada hace una semana y sus propietarios solicitan la colaboración ciudadana para localizarlo
La búsqueda de Turco, un perro desaparecido hace aproximadamente una semana en la provincia de Zamora, continúa abierta. Según ha difundido la asociación Pacto de Lealtad, el animal se perdió en la zona comprendida entre Cubo del Vino y Peleas de Arriba, por lo que sus dueños y voluntarios mantienen activo el llamamiento para tratar de localizarlo cuanto antes.
Turco es un perro de tamaño mediano, pelaje claro con manchas oscuras y cuenta con microchip identificativo, una circunstancia que podría facilitar su recuperación en caso de ser encontrado. Además, la desaparición ya ha sido comunicada oficialmente a las autoridades competentes.
Los responsables del animal han pedido la colaboración de vecinos, conductores y personas que transiten habitualmente por la zona para que presten atención ante cualquier posible avistamiento. En muchas ocasiones, la difusión de imágenes y avisos a través de redes sociales resulta fundamental para localizar a mascotas desaparecidas.
Desde la asociación recuerdan que, si alguien cree haber visto a Turco o lo tiene retenido de forma temporal para protegerlo, es importante ponerse en contacto lo antes posible con sus propietarios. Para ello han habilitado los teléfonos 640 557 457 y 980560026 además de recomendar informar directamente a la Guardia Civil.
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