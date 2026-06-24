Antonio Sotillo cierra el último bar de Rábano de Sanabria: "Nací detrás de la barra y espero que alguien pueda seguir aquí"

El último bar de Rábano de Sanabria cierra sus puertas y los propietarios, Antonio Sotillo y Josefina Rodríguez Sotillo buscan a alguien que quiera seguir con el negocio de cara al verano. Más de tres décadas han estado al frente del bar en la plaza de El Sagrado

"Ya he perdido la cuenta" de los años que ha estado en la barra, dice Antonio. "Yo nací detrás de la barra" señalando que era el negocio familiar que se fue heredando de generación en generación. El piso de aquella primera cantina que conoció era de tierra "poco más que una cuadra" con un pequeño mostrador, unas cubas de vino, un mostrador y las botellas de vino, coñac, brandi, anís, vino dulce. Sus antepasados trasladaron el negocio a otra casa del Barrio Bajo. Antonio recuerda que no había vasos y todos los clientes bebían por el mismo jarro. Ni vasos, ni agua caliente.

El último bar de Rábano de Sanabria busca inquilino / Araceli Saavedra

En una ocasión, cuando estaban haciendo la carretera del pueblo, llegó un ingeniero y fueron todos a beber a la taberna. Como solo había una copa, el primero que bebió fue señorito y "todos los demás mirando y esperando a ver cuando terminaba para seguir". A diario venía el panadero hasta el bar a dejar el pan y acudía todo el pueblo. En Rábano vivían unas 250 o 300 personas.

Con los años la cantina cambió de ubicación otra vez más, a la plaza de El Sagrado, el lugar más céntrico de Rábano. Aún se conserva ese local en la plaza, con sus estanterías, el candil, unas cámaras refrigeradoras, traídas de una discoteca de Zamora por Nené el de El Puente "que aún funcionan". Los cambios de establecimiento y negocio fueron al unísono con los propios cambios de la economía. Cuenta la anécdota de que su padre "fue a Trefacio a comprar 2 cajas de cervezas que le duraron 6 meses. No había costumbre de beber cerveza, solo se bebía vino y aguardiente".

El último bar de Rábano de Sanabria busca inquilino

Antonio es la cuarta generación del negocio que abrió su bisabuelo Vicente Carbajo San Pedro, una taberna, que aún conserva la familia. Además de taberna "se vendía todo lo que se podía vender en aquella época". Su abuelo heredó el negocio de su suegro, Nicanor Sotillo Prada. Tenía que ir a Zamora a por vino "con un carro y las vacas". En aquella época de comienzos de siglo no era necesaria licencia para abrir un establecimiento, lugares donde se vendía diversa mercancía. Antonio recuerda que su abuelo, además de vino, vendía chorizo.

El último bar de Rábano de Sanabria busca inquilino

Conserva la primera licencia a nombre de su padre, Antonio Sotillo Carbajo, que solicitó el 22 de octubre de 1960, al Gobierno Civil de Zamora, y fue expedida el 19 de abril de 1961, donde autorizaba la apertura de una abacería-cantina.

El último bar de Rábano de Sanabria busca inquilino

Rábano de Sanabria llegó a tener cinco establecimientos el siglo pasado entre bares, bodega, cantina y tienda. Además de la abacería y cantina de Antonio Sotillo, había un "picú" tipo discoteca propiedad de Agustín Pérez; "venían de todo Sanabria, no había discoteca en ningún sitio y en Rábano sí". Enumero los negocios del pueblo: el bar de Florentino Guzmán, otro establecimiento de Antonio Fidalgo, y otro más de Magín Cornejo.

Antonio reconoce que "me lo he pasado genial" cuando llegaban los veraneantes de Sevilla que traían la fiesta con la guitarra y cante. "Muchas risas" y muchas vivencias desde los 6 o 7 años mandado a ayudar al bar.