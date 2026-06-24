Antonio Sotillo cierra el último bar de Rábano de Sanabria: "Nací detrás de la barra y espero que alguien pueda seguir aquí"
Antonio Sotillo y Josefina Rodríguez Sotillo, los hosteleros de los últimos treinta años, buscan a alguien que quiera seguir con el negocio de cara al verano
El último bar de Rábano de Sanabria cierra sus puertas y los propietarios, Antonio Sotillo y Josefina Rodríguez Sotillo buscan a alguien que quiera seguir con el negocio de cara al verano. Más de tres décadas han estado al frente del bar en la plaza de El Sagrado
"Ya he perdido la cuenta" de los años que ha estado en la barra, dice Antonio. "Yo nací detrás de la barra" señalando que era el negocio familiar que se fue heredando de generación en generación. El piso de aquella primera cantina que conoció era de tierra "poco más que una cuadra" con un pequeño mostrador, unas cubas de vino, un mostrador y las botellas de vino, coñac, brandi, anís, vino dulce. Sus antepasados trasladaron el negocio a otra casa del Barrio Bajo. Antonio recuerda que no había vasos y todos los clientes bebían por el mismo jarro. Ni vasos, ni agua caliente.
En una ocasión, cuando estaban haciendo la carretera del pueblo, llegó un ingeniero y fueron todos a beber a la taberna. Como solo había una copa, el primero que bebió fue señorito y "todos los demás mirando y esperando a ver cuando terminaba para seguir". A diario venía el panadero hasta el bar a dejar el pan y acudía todo el pueblo. En Rábano vivían unas 250 o 300 personas.
Con los años la cantina cambió de ubicación otra vez más, a la plaza de El Sagrado, el lugar más céntrico de Rábano. Aún se conserva ese local en la plaza, con sus estanterías, el candil, unas cámaras refrigeradoras, traídas de una discoteca de Zamora por Nené el de El Puente "que aún funcionan". Los cambios de establecimiento y negocio fueron al unísono con los propios cambios de la economía. Cuenta la anécdota de que su padre "fue a Trefacio a comprar 2 cajas de cervezas que le duraron 6 meses. No había costumbre de beber cerveza, solo se bebía vino y aguardiente".
Antonio es la cuarta generación del negocio que abrió su bisabuelo Vicente Carbajo San Pedro, una taberna, que aún conserva la familia. Además de taberna "se vendía todo lo que se podía vender en aquella época". Su abuelo heredó el negocio de su suegro, Nicanor Sotillo Prada. Tenía que ir a Zamora a por vino "con un carro y las vacas". En aquella época de comienzos de siglo no era necesaria licencia para abrir un establecimiento, lugares donde se vendía diversa mercancía. Antonio recuerda que su abuelo, además de vino, vendía chorizo.
Conserva la primera licencia a nombre de su padre, Antonio Sotillo Carbajo, que solicitó el 22 de octubre de 1960, al Gobierno Civil de Zamora, y fue expedida el 19 de abril de 1961, donde autorizaba la apertura de una abacería-cantina.
Rábano de Sanabria llegó a tener cinco establecimientos el siglo pasado entre bares, bodega, cantina y tienda. Además de la abacería y cantina de Antonio Sotillo, había un "picú" tipo discoteca propiedad de Agustín Pérez; "venían de todo Sanabria, no había discoteca en ningún sitio y en Rábano sí". Enumero los negocios del pueblo: el bar de Florentino Guzmán, otro establecimiento de Antonio Fidalgo, y otro más de Magín Cornejo.
Antonio reconoce que "me lo he pasado genial" cuando llegaban los veraneantes de Sevilla que traían la fiesta con la guitarra y cante. "Muchas risas" y muchas vivencias desde los 6 o 7 años mandado a ayudar al bar.
Suscríbete para seguir leyendo
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora
- Localizan el cuerpo sin vida del desaparecido en el embalse de Ricobayo
- Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería
- Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo
- Sanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes 'castigados
- Un pueblo de Sanabria 'subsana' los errores del Catastro, que se acumulan desde hace dos décadas
- Amplían el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo