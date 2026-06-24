El alfoz continúa abriéndose al verano y la piscina de Morales del Vino será la siguiente: esta es la fecha

Con los avisos por calor apretando, son muchos los consistorios que están adelantando al máximo la apertura de la temporada de baño. Es el caso de Morales del Vino, cuya piscina estival abrirá sus puertas este sábado, 27 de junio, a la espera de poder iniciar el proyecto de remodelación para actuar sobre los vasos haciéndolos desbordantes frente al actual sistema skimmer.

Unas actuaciones que no comenzarán a acometerse antes de finalizar la temporada de baño -fijada para el 13 de septiembre-, lo que en todo caso permitirá a los usuarios moralinos y de todo el alfoz disfrutar de estas instalaciones estivales durante dos meses y medio. El horario de apertura será de 12:30 a 20:30 de lunes a domingo con unos precios establecidos de 2 euros para los adultos y 1,5 para los niños de entre 4 y 14 años. Para los menores de esa edad, el acceso será gratuito.

Se establecerán dos bonos diferenciando entre empadronados y público general, de modo que los bonos reducidos para los vecinos empadronados para 30 baños se establecerán en los 45 euros para los adultos y 30 euros para los niños de hasta 14 años, pudiéndose retirar en las oficinas municipales. En el resto de los casos, las tarifas del abono se situarán en los 50 euros (adultos) y 38 (niños).

Si bien el proyecto de remodelación de las piscinas estivales se planteaba inicialmente para el primer semestre de este año, la licitación quedó desierta obligando al consistorio a posponer las obras en aras de garantizar la apertura de unas instalaciones que ya cerraron al público durante la temporada del 2024.

Durante la pasada temporada, las piscinas abrieron al público, si bien el baño se retrasó hasta la última quincena de julio ante las numerosas deficiencias detectadas tras más de un año de parón en el que las instalaciones continuaban en manos de la empresa Primus Invictus S.A., lo que obligaba a esperar la entrega de llaves.

Unos trabajos de mantenimiento que se han reanudado de cara a este verano y en el que, además de las habituales actuaciones de limpieza y llenado de los vasos, adecuación y corta de césped, desbroces y reparaciones varias se ha procedido a la corta de numerosos cipreses afectados por el incendio del pasado verano en las inmediaciones de las instalaciones.

Las piscinas desbordantes no llegarán hasta 2027

Ninguna empresa presentó su oferta al proyecto de reforma de las piscinas municipales moralinas, cuyo presupuesto base se fijó en 135.621,37 euros. Con los plazos en contra (el proyecto establecía el plazo de ejecución máxima a finales de mayo), se ha optado por acondicionar las instalaciones y asegurar la presente temporada para ya presentar un espacio completamente remodelado y adaptado a la normativa vigente de cada al año 2027.

En concreto, la memoria contempla la reparación de la piscina polivalente (25x12,5 metros con una profundidad variable de 1,2 a 2,4 metros) y la infantil incorporando el sistema de recirculación del agua, así como la construcción de la nueva playa, según el último modificado del proyecto. Las mejoras adicionales incluyen el cierre del actual acceso soterrado a la depuradora, que se trasladará a una nueva caseta de obra; la instalación de tres pediluvios y tres túneles de duchas nuevas; la colocación de dos vasos de compensación soterrados así como el sembrado de césped en el espacio que separa ambas piscinas.

Financiado en un 80% por la Diputación de Zamora con cargo a la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales con menos de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento moralino asumirá el 20% restante.