Los vecinos de Donado, en Sanabria, preparan reclamaciones por los cortes de agua

Con una campaña de escritos individuales, los vecinos de Donado reclaman al Ayuntamiento de Muelas de los Caballeros soluciones a los cortes reiterados en el suministro de abastecimiento al pueblo. Desde hace meses se producen cortes continuos, falta de presión y deficiencias graves en el suministro, que afectan directamente a las necesidades básicas de los hogares. El vecindario señala a una manipulación en los registros situados en el paraje de Matalavaca que reparten el agua a los pueblos de Donado y Gramedo.

El Ayuntamiento ha atribuido estos cortes al supuesto uso inadecuado del agua para riego y otros usos no domésticos, extremo que niegan en el pueblo donde hay 7 casas abiertas y no residen más de 20 personas permanentemente para un depósito de 50.000 litros. Entre 15 días y una vez al mes se producen estos cortes desde el mes de octubre.

Los vecinos exigen al Ayuntamiento garantizar el suministro al tiempo que señalan que se vulneran sus derechos y se tiene que proporcionar un servicio continuo, suficiente y apto. El agua se capta de manera conjunta para los dos pueblos desde un arroyo del monte Velilla, que se acumula en una balsa a la altura de Muelas de los Caballeros y de ahí en un punto cercano a la carretera se divide para los dos núcleos urbanos, como señalan los vecinos. Las dos arquetas disponían de un sistema de cierre con candado que está desmantelado.

Detalle de los registros del alcantarillado / Araceli Saavedra

El concejal Joaquín Lobato Picorel presentó el 4 de mayo un escrito pidiendo soluciones a los cortes de agua. A pesar de las lluvias de este invierno, el depósito está inexplicablemente vacío, provocando esos cortes como mínimo una vez al mes, e incluso cada quince días. El concejal reconocía que incluso este verano la situación puede empeorar con la llegada de los veraneantes al pueblo. La solución que proponía el concejal era sellar o cerrar las arquetas a las que puede acceder cualquier persona, para evitar que nadie pueda cortar el agua a ninguno de los dos pueblos.

En concreto el 15 de junio, en informes de Alcaldía se da cuenta de escritos y solicitudes presentados por vecinos y miembros de la corporación sobre las incidencias en el abastecimiento y alumbrado de Donado y Gramedo.

Respecto al problema de abastecimiento se informa de la problemática en la regulación y distribución del suministro entre las dos localidades. Señalan puntualmente las llaves de paso existentes entre los dos pueblos y su manipulación por terceros, provocando incidencias reiteradas en el servicio. Tras el debate, los concejales concretaron encargar a un técnico el estudio de viabilidad de posibles alternativas, incluyendo la captación, regulación y distribución, con la valoración económica que conlleva.

En el Pleno se acordó adoptar medidas de control y protección de las instalaciones municipales para evitar manipulaciones o autorizadas de las llaves de regulación del suministro.