Sones celtas en los actos del Día de la Comarca en Valer de Aliste

"Lume Biqueira Celtic Band" es una súper banda integrada por más de 40 músicos que se encargarán de transformar las melodías celtas en tierras alistanas para obtener un sonido potente y vibrante con la incorporación sobre un espectacular escenario móvil de instrumentos no tan tradicionales como las guitarra acústica y eléctricas, el bajo, percusiones de alta tensión e instrumentos de otras latitudes. Llegará a Valer tras su reciente participación en el Festival del Sol Rojo en Saullelé Rudona en Lituania; habiendo estado en los últimos años en festivales internacionales en lugares como Belfast, Italia, Irlanda, Escocia, China, Francia, Portugal y España.

La música tradicional inundará Valer de Aliste. | CH. S.

La experiencia es pues una de las grandes fortalezas de "Lume de Biqueira Celtic Band" que sobre escenario, con un buen equipo de sonido como tendrá en Valer, desarrolla toda su fuerza musical: con una gran potencia de fuego en la combinación de los instrumentos más tradicionales como otros enchufados como el bajo eléctrico, las guitarras eléctricas y acústicas, percusiones étnicas y de alta tensión y otros no previsibles a priori, para conseguir una fuerza instrumental que muy pocos se atreverían a adivinar al pensar en una banda de gaitas.

Es por ello que también podrá etiquetársele como un súper grupo de folk, debido al número de músicos sobre el escenario: más de cuarenta.

No es "Lume de Biqueira" una banda de gaitas la uso. Aunque su música se basa en temas de raíz tradicional gallegos, asturianos, irlandeses, escoceses y bretones, su sonido no es el tradicional, si no que, al combinar con otros instrumentos en los conciertos o con percusión de alta tensión, consigue un sondo "Celta Fusión" que se caracteriza por su potencia.

Para su logística "Lume de Biqueira Celtic Band" contarán con una de las antiguas escuelas de Educación General Básica de Valer de Aliste desde donde coordinarán sus actuaciones tanto del pasacalle como del concierto, así como sus visitas turísticas del fin de semana por Aliste y Portugal.

Grupo "Musical Compás" / Ch. S.

Será una noche mágica gastronómica y musical pues los actos diurnos, ya en la Plaza Mayor, se iniciarán con una degustación de carne de vacuno asada por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste que tiene como presidente a Roberto Fuentes Gervás y como director general a Santiago Borrego Ojeda. que servirá a los asistentes, vecinos y foráneos, para reponer fuerzas para así afrontar una velada nocturna que se presenta larga, intensa y entretenida.

Se trata de que sea una noche abierta a niños, jóvenes y mayores por lo cual, tras culminar su concierto "Lume de Vaqueira Celtic Van", a las 23 horas, dará comienzo la verbena popular que contará con la actuación de la orquesta "Musical Compás" de Villamayor de la Armuña (Salamanca) que amenizará el cotarro hasta altas horas de la madrugada.

Se trata de una banda que, liderada por "Morín", iniciará en Valer una gira 2026 en Aliste, con un espectacular montaje totalmente renovado, con una logística de varios tráilers y la incorporación de nuevos músicos y cantantes. Musical Compás cuenta este año con una potente delantera integrada por Gustavo, Alicia y Gabriela (cantantes) acompañados de los músicos Alvaro y Morín (saxofonistas), Sergio (bajista), Pove (guitarrista), Eduardo (director y teclista) y Diego (batería).

El día 25 de junio se cierra el plazo para inscribirse en la comida de hermandad y convivencia del Día de la Comarca, abierta a cuantos quieran participar, pero mediante inscripción de 20 euros.