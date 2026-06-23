Sanabria vuelve a rugir: la 32º edición de la Concentración Internacional de Motos llega con novedades y nuevos atractivos

Sanabria volverá a convertirse en el epicentro del mundo de las motos los días 10,11 y 12 de julio con la celebración de la edición número 32 de la Concentración Internacional de Motos. Este evento consolidado como uno de los más importantes de la provincia de Zamora espera congregar en torno a unos 15.000-20.000 moteros a lo largo del fin de semana, destacando de esta manera la importancia del evento.

La presentación de esta edición contó con el respaldo de la Diputación de Zamora, la fundación Caja Rural, responsables del Ayuntamiento de Galende y de Hermisende y el Moto Club Motos de Sanabria, cuyos organizadores destacaron la importancia social y económica de esta concentración para la zona pues, coloca a Sanabria como un epicentro para los moteros.

Un programa repleto de novedades

Uno de los portavoces del Moto Club Motos de Sanabria, que además es el alcalde de Galende, ha desvelado la programación de estos días destacando el respeto por el entorno rural, la gastronomía y la apuesta musical.

El viernes, 10 de julio, es el primer día de la concentración. A lo largo de este, se producirá la vista al centro del lobo que según el propio alcalde "gustó mucho el año pasado" y por la noche tenderá lugar la actuación del grupo musical Asia, agrupación llegada desde Asturias y con potente espectáculo.

El sábado, 11 de julio, tendrá lugar una ruta gastronómica, después de esta ruta se llevará a cabo una concentración en la Laguna de los Peces. La tarde continuará con un espectáculo de freestyle y cerrando la noche con la emotiva marcha de las antorchas y la actuación del grupo musical Top Líder.

Para finalizar, el día 12 de julio, se espera una ruta al Val Del Pozo para a continuación disfrutar de un arroz a la zomarana, finalizando la tarde con otro espectáculo de freestyle y la entrega de premios.

Acampada y aforo

Ante la previsión de alcanzar cifras de récord, la organización ha habilitado una zona de en torno a siete hectáreas para que los moteros acampen. Además, se ha destacado que la zona está situada cerca del recinto de los conciertos para evitar que los motores no cojan la moto garantizando así la seguridad vial de los participantes del evento.

Para finalizar, la organización ha explicado en rueda de prensa que este próximo jueves publicarán una serie de notas de prensa para los medios de comunicación con el objetivo de ampliar la información del evento.