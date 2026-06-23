El pueblo sanabrés de Escuredo conmemora el 45 aniversario de la aparición de la Virgen de La Paz

Con una peregrinación y el rezo ante el monolito levantado a tres kilómetros de Escuredo, vecinos y devotos conmemoraron el 45 aniversario de la aparición de la Virgen de la Paz, vivido por Pedro, un vecino del pueblo. Los vecinos rezaron junto con el párroco, Miguel Ángel Fernández Orduña, tras ascender por el camino hasta el monumento levantado en el lugar de a aparición.

La experiencia reflejada por este vecino en un poema, ocurrió el 21 de junio de 1981, cuando disfrutaba de un permiso militar y estaba cuidando las vacas que pastaban en el paraje de El Modrillón. Federico Escuredo daba cuenta del relato ante los congregados.

En ese momento se le apareció el diablo ofreciendo que le tentó “ofreciéndole millones y que nada le iba a faltar”. Se apareció la Santísima Virgen de la Paz quien con voz firme reclamó “este alma es mía, márchate de aquí satanás”.

La aparición le dijo a Pedro que de todo lo que le iba a ordenar no recordaría nada hasta que cumpliera 60 años “lo verás con claridad”. Así le anunció “una pandemia en el mundo que no se podrá respirar”. Tres cosas le ordenó “dar limosna, rezar el rosario y ayunar”. Una cuarta orden le trasmitió “que la sangre le llegó a helar. A un hijo en su día debía sacrificar”. Rogó que no le hiciera esa petición, pero la Virgen le dijo que “por ti lo haremos”. Años después de un parto gemelar pereció uno de los niños, Francisco, y Gemma sobrevivió. Cuando cumplió 60 años recordó todo lo que le trasmitió la Virgen de la Paz.