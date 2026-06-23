Municipios zamoranos con embalses dicen "basta" después de 30 años con el IAE congelado

Los municipios afectados por embalses llevan 30 años percibiendo la misma tarifa del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de las compañías hidroeléctricas que los explotan. Es decir, el ingreso correspondiente a la producción de energía hidroeléctrica no ha variado desde el año 1996. Y esa situación "está generando un importante quebranto económico a nuestros pueblos" valora Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro y presidente de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Eléctrica de Zamora.

El "desfase tributario" es una de las cuestiones que trae de cabeza a los alcaldes desde hace años y acaba de ser uno de los asuntos espinosos tratados durante el Consejo Permanente de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses de España (Femembalses) celebrado en la provincia de Cáceres.

Fijar población

Los miembros de la Comisión, entre los que se encuentran alcaldes zamoranos como Javier Aguado (también asistió Mª Ángeles Vasallo, Secretaria Técnica de la asociación con sede en Muelas del Pan) y Felipe Cuesta, de Villaseco del Pan y presidente de la Asociación para el Progreso de Municipios Afectados por Embalses y Centrales Hidroeléctricas, han defendido la puesta al día de la tarifa del IAE de las centrales hidroeléctricas en la medida que supone una mejora de los ingresos para las arcas municipales. La federación nacional reclama una actualización de estos "valores obsoletos" para que la tributación se adapte a la realidad económica actual y contribuya a "fijar población y generar oportunidades de desarrollo en el medio rural".

La reivindicación de una "tributación justa" no es baladí teniendo en cuenta que si a la cuota de ese año 1996 (0,72 euros kW/generadores) se le aplicara el sucesivo incremento del IPC anual, la cuota resultante sería de 1,38 euros kW/generadores, un 92% más que la actual. La reclamación de la actualización de la tarifa que grava a las instalaciones de producción hidroeléctrica ya fue objeto de un acuerdo de la Federación Nacional de Municipios y Provincias en enero de 2025.

Concesiones

Asimismo, el Consejo Permanente de Femembalses ratificó la unidad de acción ante los procesos de reversión y renovación de las concesiones hidroeléctricas, como las de los embalses de Villalcampo y Castro, en Zamora, que constituirán una referencia para el futuro de las 255 infraestructuras hidráulicas cuyas concesiones irán finalizando en España hasta 2030.

La federación que defiende los intereses de 531 municipios afectados por instalaciones hidrológicas, trabaja en estrecha colaboración con la Dirección General del Agua para que fructifique, en estos procesos, una propuesta que incorpora en los futuros pliegos de concesión criterios de carácter social, comunitario, medioambiental, turístico y generador de empleo que permitan compensar la deuda histórica que soportan los municipios afectados.