Llamada a la prudencia tras el ahogamiento en el embalse de Ricobayo: Evitar zonas de baño no vigiladas

La Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han apelado hoy a la prudencia y precaución, además de advertir del peligro de bañarse en zonas no autorizadas ni vigiladas. Una llamada que adquiere especial relevancia en Zamora tras el ahogamiento de un joven el pasado fin de semana en el embalse de Ricobayo.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco ha llamado hoy a la prudencia en lo que respecta a los baños en los espacios naturales de la Comunidad, como son los ríos, embalses o pantanos, después de que el pasado fin de semana se registrara un caso de ahogamiento en el embalse zamorano de Ricobayo.

Desde la Junta se advierte de que el incremento de las temperaturas durante estos días invita a la trasladar el tiempo de ocio a estos lugares, que no suelen estar vigilados y cuyas características físicas bien no se conocen del todo, bien son variables, como sucede con las corrientes o la profundidad.

Por ello, además de evitar conductas de riesgo en estos casos, también ha pedido, precisamente debido a la ola de calor que atraviesa el país, tomar todas las precauciones posibles, especialmente para proteger a la población más vulnerable, como niños y personas mayores, y precaución en la noche de San Juan en lo que respecta a las hogueras.

Incidencias

Blanco ha visitado hoy la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), ubicada en Valladolid, y el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS), que actúa desde la localidad vallisoletana de Alcazarén. La vicepresidenta de la Junta ha destacado el papel fundamental de estas unidades en una Comunidad como Castilla y León, cuya extensión y riqueza paisajística estimulan la realización de numerosas actividades al aire libre y, por tanto, se registra también un importante volumen de incidencias. Por tanto, la actuación del Servicio de Protección Civil a través del Centro Coordinador de Emergencias es esencial para garantizar el auxilio.

De hecho, el pasado fin de semana se llevaron a cabo un total de doce rescates, la mayoría de ellos en entornos de montaña y cavidades subterráneas, entre las que hay que destacar una compleja intervención en la cueva de Valporquero, en León. Por ello, resulta esencial seguir dotando al servicio de las mejores herramientas, ha manifestado Isabel Blanco, si bien también ha llamado a la prudencia a la hora de realizar actividades de riesgo.

La vicepresidenta ha indicado que, debido a los cambios sociales y climatológicos, pero también por la creciente demanda de seguridad por parte de la población, el número de incidentes gestionados por el Centro Coordinador de Emergencias ha crecido considerablemente, al pasar de los 1.045 de 2022 a los 1.407 del pasado año.

Bañarse de forma segura

Hoy también desde la CHD se ha advertido del peligro de bañarse en zonas no autorizadas y pide precaución a los ciudadanos para disfrutar este verano de los ríos, embalses y su entorno de una forma segura y responsable. Desde el Organismo se recuerda que la delimitación de las zonas de baño y el control de la calidad sanitaria del agua corresponde a las comunidades autónomas, siendo el baño un uso común contemplado en la Ley de Aguas.

Los espacios naturales presentan riesgos que no siempre son visibles, por eso, es importante prestar atención y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de seguridad para evitar que se generen situaciones de peligro. La Confederación dispone en este sentido de cartelería propia en el entorno de ríos y embalses advirtiendo de los riesgos existentes.

Recomendaciones para un baño seguro