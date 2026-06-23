El Festival del LLagu reaparece en Vigo de Sanabria los días 4 y 5 de julio tras su suspensión el año pasado

Tras el obligado aplazamiento del año pasado a causa de los incendios que asolaron esta comarca, el Festival del LLagu se ha convertido en una realidad. Los días 4 y 5 de julio la localidad de Vigo de Sanabria (municipio perteneciente a Galende), se convertirá en el epicentro de la música jazz y folclórica , la cultura y la naturaleza de la provincia de Zamora.

La presentación de este evento ha tenido lugar hoy a las 11 horas, en una rueda de prensa marcada por el optimismo y las ganas de revitalizar la zona. Representantes de la Diputación de Zamora, del Ayuntamiento de Galende, de la Fundación Caja Rural y de la organización del festival mostraban la importancia que tiene realizar esta cita para demostrar que Sanabria "está renaciendo de sus cenizas".

Apuesta por el mundo rural y el turismo sostenible

Desde la Diputación de Zamora se ha destacado el gran compromiso que existe para seguir llevando la música y la cultura a los municipios de los entornos rurales. Asimismo, han destacado que la provincia sigue albergando "un paraíso natural" ideal para actividades de este estilo y evitar así las altas temperaturas de estos días disfrutando del frescor que ofrece la sierra sanabresa.

Por su parte, el alcalde de Galende, ha mostrado su orgullo por acoger este festival en Vigo de Sanabria y ha recalcado que "es un momento muy importante para que todos los asistentes vean que esto se está recuperando, que Sanabria está otra vez renaciendo del incendio".

La fundación Caja Rural, patrocinadora de este evento junto con la Junta de Castilla y León, ha reiterado su apoyo a este tipo de actividades e iniciativas que sirven para atraer tanto a los vecinos de la comarca como a visitantes de fuera de la provincia durante todo el fin de semana.

Música de raíz, teatro y comunidad

El organizador del festival, detalló en rueda de prensa, que se ha dado una programación bajo "un nuevo prisma" con el objetivo de aumentar el consumo de la cultura. También ha reconocido, que "aunque el objetivo era mantener el cartel del año pasado, se han introducido algunas novedades", destacando la presencia de Radizz Ensemble 4tet, nuevo proyecto del músico zamorano Víctor Antón, que fusiona la música folclórica con su estilo propio.

Además, el festival ofrecerá dos jornadas de ocio gratuitas con un cartel variado de actividades entre las se encuentran una exposición fotográfica de un artista local, representaciones de teatro, música en directo y una comida popular para reforzar la convivencia.

La organización además, se ha mostrado muy contenta por retomar este proyecto en estos días de julio, fecha que ayuda a llamar a una gran cantidad de turistas y reivindicar la riqueza cultural y natural de Sanabria.