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Ecologistas en Acción acusa a la Junta de silenciar "datos relevantes" sobre los lobos marcados

La organización asegura que podrían estar proporcionando información contraria a los intereses ganaderos y cinegéticos

Lobos en el Centro del Lobo de Sanabria

Lobos en el Centro del Lobo de Sanabria / Araceli Saavedra

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Ecologistas en Acción acusa a la Junta de silenciar “datos relevantes” sobre los lobos radio marcados de Castilla y León, después de que formulara una petición de información a la que el Ejecutivo respondió en abril de 2025 confirmando que tenía once ejemplares con estas balizas, que proporcionaron en la temporada 2023-2024 un total de 363 datos.

En un comunicado, la organización denuncia que este programa podría estar proporcionando información contraria a los intereses ganaderos y cinegéticos, puesto que de esos 363 datos, únicamente 15 lo fueron de predación sobre animales domésticos, lo que supone apenas el cuatro por ciento del total de los daños del cánido.

Sin embargo, Ecologistas lamentó que se desconocen los lobos que siguen enviando información en la actualidad. Al respecto, indicó que el procesado de datos y de la información puede ofrecer unos resultados que ayuden a determinar las cifras de predación sobre animales domésticos, además de su consumo principalmente como carroña; la mortalidad de los lobos radio marcados, que aproxime los datos de mortalidad de la especie, y los desplazamientos realizados por estos animales.

La organización conservacionista consideró que los datos que están arrojando estos lobos podrían indicar que existe una manifiesta contradicción con los datos de censo de lobo y de daños a explotaciones ganaderas ofrecidos por la Junta durante los últimos años, siendo a su juicio “mucho menor” el número de grupos familiares así como los daños a explotaciones ganaderas atribuidos de manera recurrente a la especie.

Igualmente, arremetió contra el nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, al que afeó su “nulo interés” y “capacidad” para la gestión de especies y espacios protegidos. Además, señaló que ha demostrado una “nula sensibilidad” para con el lobo y un posicionamiento de parte que no se corresponde con un cargo público que debe velar por el interés general.

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Ecologistas en Acción entiende que los ejemplares radio marcados podrían estar facilitando información fundamental para mantener la protección de la especie, lo que para la organización desbarataría la pretensión de la Junta de autorizar la "matanza de lobos en la Comunidad".

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