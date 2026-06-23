Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Supremo condena de forma unánime a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y 4 años y medio a AldamaLocalizan en buen estado al hombre desaparecido de una residencia de Villarrín de CamposZamora crece en viajeros y pernoctaciones en 2026El CGPJ acuerda que se investigue al juez Peinado, gracias al voto de calidad de su presidentaSanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes "castigados"
instagramlinkedin

Carrera solidaria con Palestina y mural conmemorativo del autismo de escolares sanabreses

Los alumnos del CEIP Monte Gándara de El Puente de Sanabria disfrutan de los últimos días de clase con actividades creativas y solidarias

GALERÍA | Solidaridad con Palestina desde Sanabria

GALERÍA | Solidaridad con Palestina desde Sanabria

Ver galería

GALERÍA | Solidaridad con Palestina desde Sanabria / Araceli Saavedra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Araceli Saavedra

Los alumnos del CEIP Monte Gándara de El Puente de Sanabria disfrutan de los últimos días de clase con actividades creativas y solidarias. Los estudiantes de los diferentes cursos de Infantil y Primaria participaron este lunes en la carrera solidaria “Yo corro por la población de Palestina y Unrwa”. Profesores y padres han coprotagonizado estas actividades solidarias con más de un centenar de niños de 3 a 12 años.

Esta carrera solidaría tenía como objetivo recaudar fondos para las personas afectadas por la guerra promovida por la ONG Unrwa, agencia de la ONU que trabaja con refugiados de Palestina, y que ayuda a 6 millones de refugiados. Otra de las actividades solidaria ha consistido en dibujar un mural conmemorativo del día Mundial del Autismo, el 2 de abril.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
  2. El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora
  3. Localizan el cuerpo sin vida del desaparecido en el embalse de Ricobayo
  4. Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería
  5. Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo
  6. Sanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes 'castigados
  7. Un pueblo de Sanabria 'subsana' los errores del Catastro, que se acumulan desde hace dos décadas
  8. Amplían el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo

Carrera solidaria con Palestina y mural conmemorativo del autismo de escolares sanabreses

Carrera solidaria con Palestina y mural conmemorativo del autismo de escolares sanabreses

La ola de calor y alerta por riesgo de incendios se amplía en Zamora al 24 y 25 de junio: 37 grados, rachas de viento y tormentas

La ola de calor y alerta por riesgo de incendios se amplía en Zamora al 24 y 25 de junio: 37 grados, rachas de viento y tormentas

Del vecino molestón a las barras del bar en las fiestas: así se quejan los zamoranos

Del vecino molestón a las barras del bar en las fiestas: así se quejan los zamoranos

Los vecinos de Donado, en Sanabria, preparan reclamaciones por los cortes de agua

Los vecinos de Donado, en Sanabria, preparan reclamaciones por los cortes de agua

Sones celtas en los actos del Día de la Comarca en Valer de Aliste

Sones celtas en los actos del Día de la Comarca en Valer de Aliste

Municipios zamoranos con embalses dicen "basta" después de 30 años con el IAE congelado

Municipios zamoranos con embalses dicen "basta" después de 30 años con el IAE congelado

El informe sexenal sobre el lobo confirma su estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea en España

El informe sexenal sobre el lobo confirma su estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea en España

Jambrina estrena velatorio municipal tras una inversión de 42.000 euros y renueva redes de saneamiento

Jambrina estrena velatorio municipal tras una inversión de 42.000 euros y renueva redes de saneamiento
Tracking Pixel Contents