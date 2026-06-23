Carrera solidaria con Palestina y mural conmemorativo del autismo de escolares sanabreses
Los alumnos del CEIP Monte Gándara de El Puente de Sanabria disfrutan de los últimos días de clase con actividades creativas y solidarias
Los alumnos del CEIP Monte Gándara de El Puente de Sanabria disfrutan de los últimos días de clase con actividades creativas y solidarias. Los estudiantes de los diferentes cursos de Infantil y Primaria participaron este lunes en la carrera solidaria “Yo corro por la población de Palestina y Unrwa”. Profesores y padres han coprotagonizado estas actividades solidarias con más de un centenar de niños de 3 a 12 años.
Esta carrera solidaría tenía como objetivo recaudar fondos para las personas afectadas por la guerra promovida por la ONG Unrwa, agencia de la ONU que trabaja con refugiados de Palestina, y que ayuda a 6 millones de refugiados. Otra de las actividades solidaria ha consistido en dibujar un mural conmemorativo del día Mundial del Autismo, el 2 de abril.
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