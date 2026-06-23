El Ayuntamiento de Villaralbo suspende la Hoguera de San Juan por riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Villaralbo ha comunicado la suspensión del encendido de la Hoguera de San Juan prevista para este año, tras la elevación de la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada por la Junta de Castilla y León.

La decisión se adopta ante el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días y con el objetivo de actuar con responsabilidad y prevención frente al riesgo de incendios forestales.

Desde el Consistorio se apela a la comprensión de los vecinos y vecinas, destacando que la medida responde a criterios de seguridad y protección del entorno natural.