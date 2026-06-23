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San Juan

El Ayuntamiento de Villaralbo suspende la Hoguera de San Juan por riesgo de incendios

La decisión del Consistorio de Villaralbo se basa en la previsión de aumento de temperaturas y la necesidad de actuar con responsabilidad para proteger el entorno natural

Hoguera de San Juan en ediciones anteriores en Zamora.

Hoguera de San Juan en ediciones anteriores en Zamora. / José Luis Fernández

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A.B.G.

Zamora

El Ayuntamiento de Villaralbo ha comunicado la suspensión del encendido de la Hoguera de San Juan prevista para este año, tras la elevación de la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada por la Junta de Castilla y León.

La decisión se adopta ante el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días y con el objetivo de actuar con responsabilidad y prevención frente al riesgo de incendios forestales.

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Desde el Consistorio se apela a la comprensión de los vecinos y vecinas, destacando que la medida responde a criterios de seguridad y protección del entorno natural.

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