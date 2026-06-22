Zamora, punta de lanza del vaciamiento demográfico: la más envejecida de España y donde más caen los nacimientos desde el año 2000

El informe "La España de los 50 millones de habitantes", elaborado para la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales del Foment del Treball, pone negro sobre blanco la relevancia de la demografía como factor esencial de producción: "Un número mayor de personas en edad de trabajar suele traducirse en una oferta más amplia de trabajo, capaz de impulsar la producción nacional".

Un análisis que sustenta con datos la configuración de un mapa demográfico de España, polarizado entre la fortaleza del litoral mediterráneo, los archipiélagos y todo el alrededor de Madrid como áreas de dinamismo demográfico, que concentran el 89,1% del aumento de habitantes registrado en el primer cuarto del siglo, frente al retroceso de amplias zonas rurales y el resto de la península que muestran un pulso débil en la medida que apenas aloja el 10,9% de la población restante.

Y en ese contexto Zamora se encuentra entre las provincias que reúnen los índices más negativos. Un territorio golpeado por el vaciamiento demográfico progresivo que caracteriza a buena parte del interior y el noroeste peninsular y "compromete su viabilidad social y económica a largo plazo".

Un primer dato. Zamora se sitúa entre las trece provincias que han perdido población entre los años 2000 y 2025, junto a Ourense, Lugo, Palencia, León, Salamanca, Asturias (comunidad autónoma uniprovincial) y Cáceres, Jaén, Ávila, Soria, Teruel y Cuenca. Y de ese grupo "crítico", Zamora es una de las cinco peor paradas, junto a Orense, Lugo, León y Asturias.

Los cambios en la estructura de edad llevan a una conclusión: España envejece. Y como constata el estudio realizado por Opina 360, tras el auge de nacimientos de la generación "baby boom" a mediados de los 70, a finales de los 80 en España comenzó "una ligera pero constante tendencia al alza en el número de defunciones" que se acentúa en provincias como Zamora.

Desde el punto de vista territorial, la caída de los nacimientos afecta ya a prácticamente toda España. En 2024, solo tres provincias tuvieron un saldo positivo con más nacidos que en el año 2000: Almería (+8,9%), Guadalajara (+4,9%) y Toledo (+1,2%). En otro extremo, Zamora (-44,1%) y Las Palmas (-40,3%) registran las mayores caídas, por delante de otras 14 provincias con pérdidas superiores al 30%.

De nuevo, "la peor situación" se observa en casi todos los territorios del cuadrante noroeste y en Huesca, Teruel y Cuenca. A lo largo del periodo 2000-2024 son 16 las provincias, Zamora incluida, que han encadenado 25 años consecutivos de pérdida de población por el saldo vegetativo negativo. "En general, hay un claro contraste entre las provincias del Atlántico, en claro declive, y las del Mediterráneo, que muestran más resistencia".

Provincias que han crecido más y menos a partir de los datos del INE. | OPINA 360

El otro gran factor de cambio estructural de la población española, junto a la natalidad, es el envejecimiento, que se manifiesta en una doble vertiente: mayor esperanza de vida e incremento de la edad media de la población.

Desde el punto de vista territorial, la progresión de esta transformación de la estructura de edades también ha sido desigual. Si se mide la evolución del índice de envejecimiento –que calcula el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años–, se observa que los mayores incrementos a lo largo del periodo 2000-2024 se han producido en las provincias del oeste y, en menor medida, del sur peninsular y en Canarias.

El peor dato se registra en Zamora, donde el índice ha aumentado 120 puntos, frente a una media nacional de 39. En cambio, la mayor parte de las provincias mediterráneas presentan subidas inferiores den este indicador demográfico. Desde el punto de vista territorial, las diferentes tendencias de natalidad, longevidad y migraciones recogidas en este informe explican que haya grandes diferencias en el nivel de envejecimiento de las provincias.

Evolución del índice de envejecimiento en un cuarto de siglo.

De acuerdo con los datos del INE, el indicador que mide la proporción de personas mayores en relación con la población joven, la zona más envejecida vuelve a ser el cuadrante noroeste de España. Zamora es la provincia con el índice más alto, un 333,7% (es decir, la población en edad de jubilación es más del triple que la infantil). Le siguen Ourense, Lugo, León y Asturias, todas por encima del 250%, frente al 142,3% de la media nacional. En el otro extremo están Melilla (56%), Ceuta (69,6%), Almería (93,5%) y Murcia (98,1%).

La agrupación de los diferentes índices de envejecimiento sobre el mapa provincial pone de manifiesto la división entre la "España envejecida" del noroeste, la "España adulta" de la zona central y la "España joven" del entorno de Madrid y de la costa mediterránea.

El peso de la población de más edad no solo se manifiesta en un elevado índice de envejecimiento, sino también en el perfil de la población activa. Ambos fenómenos van de la mano.

En el conjunto de España, una de cada cinco personas activas (21,3%) tiene 55 o más años, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2025. Pero si se desciende a escala provincias se revelan grandes diferencias territoriales. Zamora (29,8%) y Salamanca (28,1%) alcanzan las mayores cotas de envejecimiento de sus activos laborales, en contraste con Cádiz (18,3%), Baleares (18,7%) y Almería (18,8%).