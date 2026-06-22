Sanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes "castigados"

Nuevo verano en blanco para los campistas. Comienza la estación y los dos campings públicos del entorno del Lago de Sanabria están cerrados. "Ayer, visitantes de las playas del Lago buscaban un rincón del bosque para hacer sus necesidades" denuncia el grupo Zamora Decide. "Los campings públicos del entorno del Lago de Sanabria siguen cerrados a pesar de las promesas del alcalde y de los responsables de la Junta de Castilla y León, castigando a la comarca de Sanabria a que más de 25.000 visitantes tengan que buscar otros lugares para pasar sus vacaciones".

El Folgoso lleva cerrado desde septiembre de 2022 y el Peña Gullón desde el verano de 2017. "Cuatro y nueve años son tiempos suficientes para señalar la incompetencia de los sucesivos responsables municipales y el abandono de la Junta de Castilla y León a uno de los recursos turísticos más importantes de la provincia de Zamora" cuestiona Zamora Decide.

En el mes de abril este grupo político ya denunciaba que este verano Sanabria "perdería la oportunidad de tener 25 mil visitantes con el perjuicio que eso supone para todos los sectores económicos de la comarca y, decíamos que nos tememos que esa oportunidad perdida se alargará otros 4 o 5 años más leyendo el protocolo firmado por la Consejera de Industria de la Junta, el presidente de la Diputación y el alcalde de Galende, presentado a “bombo y platillo” el 16 de enero en época preelectoral".

Campings del Lago cerrados / Z. D.

Recuerdan condiciones de que El Folgoso se convertirá en un “glamping”, es decir en un camping de lujo con 2 canchas de pádel, espacios deportivos y 5 módulos glamping con servicio y 200 plazas de acampada. Que el anteproyecto y posterior redacción del proyecto tendría una duración de tres o cuatro meses, posteriormente comenzarían las obras con una duración en torno a los 18 meses y, una vez acabadas, la Fundación Patrimonio Natural las sacará a licitación.

Que tras el documento firmado por las tres administraciones se constituirá un grupo de trabajo, que en tres o cuatro meses estaría redactado el anteproyecto y el proyecto, "decíamos que no dice nada del anuncio de que las obras durarían unos 18 meses como habían anunciado, pero si concreta que hay un periodo de cinco años destinado a la ejecución de las obras en su apartado 5.1. Cinco años" apunta Zamora Decide.

"Recordábamos" que en el apartado noveno señala: “El presente protocolo tiene un carácter meramente programático y constituye una declaración de intenciones sin que, en ningún caso, su firma suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles para ninguna de las tres administraciones firmantes”.

Campings del Lago cerrados / Z. D.

Zamora decide indica que "han pasado 5 meses desde estos anuncios y a día de hoy, la persona que firmaba este compromiso ya no es Consejera de Industria, nada se ha hecho para que el camping El Folgoso comience su proceso de apertura y desde Zamora Decide volvemos a afirmar que ni se abrirá este año ni tampoco el próximo verano".

Respecto al camping Peña Gullón, cerrado desde hace 9 años, los anuncios de obras, inversiones o fechas de apertura se han ido realizando, "pero sigue cerrado, sin desbrozar y otro verano más será un ejemplo de incompetencia, desidia y abandono del Ayuntamiento de Galende y de la Junta de Castilla y León".

El relato de Zamora decide precisa cómo en agosto de 2024, el alcalde entonces del Ayuntamiento de Galende, José Manuel Chimeno, anunciaba que las zonas de acampada del Peña Gullón estarían listas para la primavera de 2025, en enero de este año el nuevo alcalde Miguel Ángel Martos anunciaba que el Peña Gullón también se reformará y que el ayuntamiento lo abrirá para el turismo de autocaravanas, el 16 de abril se anunciaba la licitación de las obras del camping Peña Gullón por un importe de 75 000 euros para preparar su apertura.

Campings del Lago cerrados / Z. D.

"A día de hoy, el camping Peña Gullón sigue cerrado, abandonado, no se ha realizado ninguna obra, tiene su saneamiento con graves problemas que aconsejan su restructuración total y el turismo de autocaravanas tendrá que seguir esperando un año más para visitar este precioso rincón de la provincia".

Para Zamora Decide, "estos dos importantes ejemplos no son los únicos casos que demuestran el abandono del entorno del Lago de Sanabria por parte de la Junta de Castilla y León y la incompetencia del Ayuntamiento de Galende, ayer inicio del verano, con una ola de calor extraordinaria, los visitantes del entorno del Lago tenían que buscar un rincón en el bosque para hacer sus necesidades porque los servicios higiénicos públicos del entorno del Lago estaban cerrados".

El grupo exige al Ayuntamiento de Galende y al Delegado Territorial de la Junta que garanticen la "apertura permanente este verano de los servicios higiénicos del entorno del Lago de Sanabria y agilicen los trabajos que tengan como objetivo la apertura de los campings Peña Gullón y El Folgoso antes del final de esta legislatura".