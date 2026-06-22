El presupuesto de Riofrío de Aliste para este año: 896.191 euros

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Abejera de Tábara, Sarracín de Aliste y Cabañas) contará este año con un presupuesto de 896.191 euros coincidente en ingresos y en gastos cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Así se aprobó en Pleno, a propuesta del alcalde Germán Matellán Fernández, con el apoyo de la corporación municipal compuesta por los concejales Francisco Javier Lorenzo Fernández, Casimiro Rodríguez Morán, José Miguel Blanco González y Pablo Reguero Fernández como equipo de gobierno del PP; y Juan Caballero Alonso del PSOE.

En el capítulo de ingresos las arcas municipales del Consistorio de Riofrío de Aliste recibirán este año la mayor inyección económica de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora con 275.000 euros.

En segundo lugar, se sitúan los ingresos patrimoniales con 220.000 euros. Los impuestos directos aparecen en tercer lugar con 211.000 euros seguidos de las tasas con 120.837 euros, para cerrar con las transferencias de capital: 69.630 euros.

En el capítulo de gastos se llevan la palma los gastos en bienes corrientes y servicios con 463.086 euros, a los que habrá de sumarse otros 142.730 de las inversiones reales.

A gastos de personal se destinarán 230.579 euros. La plantilla del Ayuntamiento de Riofrío está compuesta por seis personas. El secretario e interventor se mantiene mediante agrupación de municipios con los ayuntamientos de Matilla la Seca y Fresno de la Ribera. Como personal laboral se cuenta con un trabajador del servicio de limpieza y un alguacil. En cuanto a personal laboral temporal están dos auxiliares del comedor social de la tercera edad ubicado en Sarracín y el técnico ambiental y de desarrollo local.

Plaza de Sarracín de Aliste, que será remodelada. / Ch. S.

Una de las prioridades es garantizar en cantidad y en calidad el abastecimiento domiciliario de agua potable las 24 horas del día y los 365 días del año. En este sentido el Pleno ha aprobado la mejora de redes en los caminos Abejera y Fontanica, al tiempo que se prevé reformar la pista deportiva y el centro social, así como el riego del espacio verde urbano de La Era.

En Abejera de Tábara se afrontará la reforma del cementerio con su enfoscado exterior, se insonorizará el salón de baile y se habilitará el Museo de los Cencerrones uno de los grandes sueños del pueblo para rendir culto a la mascarada de invierno que se celebra cada día de Año Nuevo y que el pasado año recibió por parte de la Consejería de Cultura de la Junta el reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

En Sarracín de Aliste se han aprobado dos proyectos la adecuación y mejora de del comedor social ubicado en el antiguo salón donde se elabora la comida para los cuatro pueblos del municipio; y se adecuará la Plaza de la Iglesia de San Miguel Arcángel con vistas a ponerla al día y que ofrezca una imagen acorde con el templo que fue restaurado integralmente entre 2023 y 2024. Se prevén así mismos proyectos saludables en Riofrío, Sarracín y Abejera.

En Cabañas de Aliste la gran apuesta en este 2026 es la concentración parcelaria local que avanza con paso firme y afectará a 1.178 hectáreas que, distribuidas en 5.053 minifundios en manos de 353 propietarios, ya ha sido declarada de utilidad pública y urgente ejecución por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, pasando también la Declaración de Impacto Ambiental. Pueblo donde también se adecentará el salón social.