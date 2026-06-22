Moraleja del Vino estrena unas piscinas renovadas y más seguras

Las piscinas de Moraleja del Vino estrenan la temporada de baño con una imagen renovada y más segura con la que recibir a los usuarios del municipio y de todo el entorno del alfoz, incluyendo Zamora. La actuación, acometida en dos fases, ha supuesto una inversión de 159.000 euros de la que ya han hecho uso los bañistas durante el primer fin de semana de apertura al público.

Las instalaciones, con unas cuatro décadas de antigüedad, aquejaban problemas de seguridad, especialmente en las playas de los dos vasos al contar con una baldosa "que resbalaba" con el consiguiente riesgo de caídas. El alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, destacaba la importante actuación en materia de mejora que permite al municipio contar con unas piscinas adaptadas a la normativa vigente.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, remarcaba que la recepción de las obras coincide con el arranque de la temporada de baño que en el caso de Moraleja se inauguró el pasado sábado en un fin de semana que contó con 450 usuarios diarios (si bien la media una vez se abran el resto de instalaciones estivales del alfoz suele rondar los 350). La piscina permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de agosto.

Las obras, cofinanciadas por la institución provincial y el consistorio moralejano, han consistido en la sustitución de las playas de las tres piscinas, nuevo sistema de canalización, la ampliación del vallado perimetral y la instalación de nuevos pediluvios con fotocélulas mediante el sistema de agua circulante que garantizan la automatización del sistema de desinfección obligatorio previo a la entrada a la zona de baño. Unas mejoras que han podido corroborar de primera mano en una visita que también contó con la presencia del diputado provincial por Tierra del Vino, Juan del Canto; el diputado de Obras Manuel Martín y el concejal municipal de Urbanismo y Obras Carlos González.

Operario municipal limpiando el vaso grande de la renovada piscina de Moraleja del Vino. / Alba Prieto

Asimismo, se ha acometido la reparación de las grietas y la sustitución del sistema de depuración del vaso mediano sobre el que ya se actuó de cara a la pasada temporada de baño eliminando los accesos escalonados que también fueron objeto de varios sustos. En cuanto a la conocida como zona de chapoteo, las obras han incluido actuaciones de nivelación que aseguraran la adecuada redistribución del agua por todo el contorno.

La zona del césped también ha experimentado mejoras con la incorporación de nuevo mobiliario y más puntos de sombra, así como la adecuación del muro de cerramiento de la parcela que amplía la visibilidad, hasta el año pasado reducida por la distribución del vaso mediano y la piscina de refresco.

Una actuación que ya ha contado con la aprobación de los primeros bañistas al constatar el "importante cambio" acometido.

La apertura del gimnasio llegará en otoño

En total, la Diputación ha invertido más de 420.000 euros en mejoras de servicios en el municipio moralejano que incluyen la reforma de la casa consistorial (con la adjudicación de un ascensor), instalaciones deportivas, culturales y reparación de redes de abastecimiento.

Acto del recepción de las reformadas piscinas de Moraleja del Vino. / Alba Prieto

Uno de los próximos proyectos que verá la luz en Moraleja del Vino será el gimnasio municipal situado en la misma parcela que las piscinas. Las previsiones de apertura de este servicio que "ya está prácticamente terminado" pasarían por el otoño de este mismo año, cumpliendo con los plazos marcados inicialmente por el consistorio.