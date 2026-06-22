Moraleja del Vino apuesta por la vivienda protegida para alcanzar los 2.000 empadronados: hasta 24 viviendas en la primera fase

La primera fase de construcción de vivienda de protección oficial en Moraleja del Vino permitirá la edificabilidad de entre 20 y 24 viviendas en una de las dos parcelas adquiridas por la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). Se trata de uno de los terrenos propiedad de Caja Rural de Zamora en la urbanización conocida como Los Rodillos, próxima a la salida hacia la carretera hacia Casaseca de las Chanas.

La compra sienta las bases para el futuro crecimiento del municipio que aspira a alcanzar los 2.000 empadronados, tal y como reconoció el alcalde Roberto Álvarez durante el Día de la Provincia. A día de hoy, Moraleja cuenta con un padrón de 1.840 vecinos, tres más que a inicios de año cuando ya se rebasó la cifra histórica anotada en el año 1940.

La compra atiende a la alta demanda de vivienda protegida en el municipio que, tal y como ya publicó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hace más de un año, alcanzó el mayor número de solicitudes (113) de toda la provincia, incluso por delante de otros municipios con mayor población.

En concreto, la parcela que será objeto de esta primera fase cuenta con la ventaja de estar urbanizada, lo que permitirá iniciar próximamente la ejecución de esa veintena de apartamentos de tipo unifamiliar, a falta del último trámite administrativo. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado su intención de tratar de "agilizar lo máximo posible" el proceso al recordar que el crecimiento de un municipio pasa, inevitablemente, por contar con vivienda disponible.

El anuncio se enmarca dentro del Programa de Vivienda Pública en el medio rural promovido por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León (Somacyl) al que se apuntó el consistorio moralejano, ya con la vista puesta en los terrenos disponibles en el entorno de Los Rodillos.

Sin embargo, la primera fase apenas cubriría el 21% de las solicitudes cursadas, por lo que se ha adquirido a la entidad bancaria un segundo solar que carece de los servicios e infraestructuras necesarios (agua, luz, alcantarillado, aceras y acceso rodado), lo que obligará a redactar un proyecto de urbanización. La ventaja añadida es la mayor superficie edificable que permitiría duplicar o triplicar el número de apartamentos respecto a los inicialmente previstos, si bien "primero hay que desarrollar el proyecto", matizó Faúndez.

Por último, el presidente de la Diputación confió en que se mantenga la demanda que permitiría encarar en un futuro esa segunda fase en un municipio "atractivo" por su cercanía a la ciudad de Zamora y la oferta de servicios municipales, como la recién rehabilitada piscina estival o el futuro gimnasio.